自由廣場》幸好沒被中國妥善照顧

◎ 施明雄

前幾天ＷＨＡ（世界衛生大會）在瑞士日內瓦開會，由於中國的刁難和抵制，台灣雖然沒有接到大會邀請函，仍在衛生福利部長陳時中率領下，提早趕赴會場。大會會議中，包括日本等十八國代表都曾上台發言或發聲明挺台灣參加，但是仍被中國和古巴兩個共產國家橫行阻擋，排拒門外。

中國共產黨自一九四九年建國以來，只有砲轟金馬、從未管轄過台灣，不要臉說台灣是中國的一省，還說台灣已被妥善照顧，這種胡說八道的謬論，更顯露中共專制極權的鴨霸，令台灣人更厭惡、更離心離德。

二○○三年發生ＳＡＲＳ大災難，斯時我僑居加拿大多倫多，住宅附近的一家大醫院，收容診治過三個從中國探親回家的華人，卻發現是ＳＡＲＳ的病患，結果那三人全部死亡了，也害那家醫院關閉幾個月，就像台北的和平醫院，那時不也是從中國帶病菌進來害人的？而且害死不少人。如今製造禍端的國家，竟然敢說台灣已被妥善照顧！一想起此事，真是使人憤恨填胸。

五月廿四日，大法官們對全世界公佈：台灣是全球第廿四個、也是亞洲第一個贊成同性伴侶結婚、合法組成家庭的國家。兩個月多前，在電視媒體前看十四位大法官排排坐，用心聆聽釋憲聲請人奮鬥三十年想和同性伴侶成家的祁家威、台北市政府民政局、法務部長以及代表正反雙方發言的專家學者的精闢言論，足足看了好幾個小時，深覺台灣的民主自由、尊重人權的深度，堪稱世上難找，倘若仍在幾年前或是封建專制的中國人統治下，豈能有如此恢宏的胸襟！（作者為政治受難者）