自由廣場》勞基法不必大有為

◎ 黃學信

日前何欣純等21位執政黨籍立委連署要修勞方、資方、經濟三輸的一例一休新制 ，細看其內容，只在休息日加班費的計算上計較，以及每月加班工時改為一段期間的帳戶制。老實說，這樣的修法根本不了解一例一休真正的「惡」在哪裡，縱然修法過關，勞工更痛、資方無感、經濟活力還是被掐得窒息，再期待第三次修法已難如登天。

蔡總統在選前對勞工承諾要全面週休二日，我們給予肯定支持，但結果卻修了一部全世界絕無僅有的一例一休，強迫勞工做六一定要休一，否則無以保障勞工健康。各位讀者須知，「勞工每周七天要有一天例日做為休息」是1984年國民黨執政時的立法，後來發覺不可行，才在二年後有不修法而以函釋解釋變形工時這樣的怪物出來。

民進黨執政又取得國會多數，原可跟隨時勢變遷，大修勞基法，以強化台灣經濟在全球的競爭力，又可兼顧勞工的身心健康與福利。但卻在所有在野黨的兩例日壓力下，端出做六一定要休一、比舊法更苛刻的一例一休，搞得天怒人怨，全民皆輸，讓蔡總統民調的不滿意度超過50%。難怪最近網路KUSO蔡總統，人家中國習大大腰掛一帶一路青龍刀，小英總統手持一例一休倚天劍來迎戰。

吾人在立法前一再透過不同管道，表達一例一休千萬不可行，可惜無人重視。經歷過這段時間，我要稍微做一點修正與補充：

一、 46小時內的休息日（含國定假日、休息日、例假日）加班加發1.4天工資。

二、 46～54小時的加班加發1.7天工資。

三、 54～60小時的加班加發2.0天工資。

四、 所有加班不再給予補休。

五、 變形工時與加班工時帳戶都不足以滿足時代變遷的需求，只是徒增紛擾與怨懟。

唯有簡單的立法一目了然，管理單純，眾人樂於接受遵守。

日本的勞働法只限制每月最少休四天或二個月至少休八天，多有彈性啊！每月加班不能超過60小時也要等到2019年，新加坡加班可以容許72小時，這二個國家不先進嗎？不在意國民健康嗎？答案顯然不是。

台灣已面臨嚴重的少子化，要找一個（先不談擇優）員工已非易事，哪有不珍惜員工的？絕大部分的經營者都視員工為公司的最大資產，豈有虧待的道理？

廣達林百里說：搶訂單哪分是例假日？連接器業者新產品開發是日以繼夜不眠不休，以搶時效賣得好單價；鋼鐵人馬斯克帶領員工每日超時工作，創立了特斯拉全電動汽車和SPACE X重複使用火箭。

放手修法吧！政府只要管加班時數天花板、加班費地板，其它的就放手給勞資協商，副本送縣市政府備查，這樣不就夠了嗎？不要再處處想當「大有為」的政府了！

（作者為碩頂精密工業股份有限公司總經理）