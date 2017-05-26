自由廣場》獨派氣勢不如統派

◎ 陳茂雄

中國國民黨一向由中國勢力主導，但這一次黨主席選舉卻跌破專家的眼鏡，吳敦義在第一輪就出線，讓人誤以為地方派系已贏過中國勢力。事實並非如此，別忘了選前因選舉加入十四萬左右的新黨員，這些「臨時演員」變成選戰的關鍵，加上地方派系已重整鬆動的人脈。

地方派系缺乏政治理念，他們要的是政權，他們若不跟中國勢力合作，不可能掌握到政權。中國勢力雖然也要政權，但他們更重視「統一」，若他們不依賴地方派系，沒有能力與綠營抗衡，所以他們可以讓地方派系享受政權，但由中國勢力掌握國家定位的方向，兩者各取所需。

統派在中國國民黨內勢力相當大，有能力掌控該黨的重大政策。反觀獨派在民進黨內部不只沒有勢力，連邊都沾不上，卻想主導民進黨，民進黨表面上是尊重，事實上是不理會；政壇上講究實力，民進黨已掌握綠營選民，獨派人士若不靠民進黨禮讓，連一席區域立委都選不上，民進黨怎麼可能聽命於獨派人士。

蔣政權年代，中國勢力本來就是中國國民黨的主流，政治民主化之後，在該黨還是保留很大的政治版圖。獨派人士本來就沒有經營政治版圖，且各自為政。二○○○年民進黨上台時，獨派人士流行組社團，而且歷經一段風光歲月，因阿扁總統認為社團對選舉有影響力，所以對社團負責人相當禮遇，造成多人爭社團負責人的位子，有人不能演主角時，就再組一個社團，好讓自己當主角。

然而，社團並沒有群眾，它的群眾就是民進黨的群眾，不同的社團，只是檯面上的人不一樣而已，檯面下的群眾都一樣，且十之八九都是民進黨的群眾，民進黨因而不再重視社團。二○一六年的大選，曾有獨派社團自己募款，要幫民進黨辦一場大型的群眾運動，卻遭受民進黨婉拒，因為民進黨認定群眾都是民進黨的，社團掛名就是沾光。

統派有能力左右中國國民黨的重大政策，獨派只能站在民進黨門外乾瞪眼。任何人執政都如此，不可能由獨派人士主導，除非綠營執政者氣勢瓦解，才會回頭擁抱獨派取暖。所以說，在台灣，獨派氣勢遠不如統派。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）