《自由廣場》《北社論壇》若採陪審制，扁有罪或無罪？

◎ 范姜提昂

假如時光倒流，回到當年，扁案檢察官的偵查起訴都按照原樣走一回，只有法庭審理改採陪審制。那麼，扁有罪，還是無罪？

先說陪審員，由抽籤產生，當陪審員是公民應盡義務，各行各業都有，通常十二人；司法相關人士則被排除，這意味，只有專業才懂的正義不是正義。先進國家證明，判斷犯罪事實、裁定有罪無罪，所需要的知識經驗從來不是高不可攀！

司改會期間，有檢察官和法官發表文章，對陪審制和陪審員的素質極盡輕佻之能事，包括要陪審員去寫判決書看看。真無聊！不要忘了，被嚴重扭曲的扁案正是司法專業人士「依法」炮製出來的劣品。專業，不代表正義。

陪審員的角色本來就不需要高深的法律素養，他們所擁有的，反而可能就是法官所欠缺的生活歷練；何況，從聽訟，到進入討論室之前，法官就針對可能影響判斷的眉眉角角，隨時做出裁定或專業指示，包括隨時裁定，法庭上的哪些話是廢話，不必採納等。好法官，肯定是陪審制的靈魂。

以下這段美國法官的標準動作值得注意：在陪審團進入討論室之前，法官會對陪審團說一段，何謂「有罪」，何謂「無罪」的關鍵指示，法官說：何謂無罪？當你面對檢察官的起訴證據時，你心中只要產生「合理懷疑」，以致「無法確定」有罪，那就判無罪；相反，假如你對檢察官所提出的證據，找不出任何「合理懷疑」的話，那就判有罪。

重中之重的關鍵在：當你認定被告「無罪」時，並不是你「認定」他無罪，而是你「不確定」他有罪！不確定有罪，就是無罪！

回顧我國司法奇恥大辱：檢察官集體宣示，辦不了扁就集體辭職！密帳案，膽大妄為換法官！龍潭案，檢察官唆使偽證，大搞實質影響力說。這些見不得人的勾當，交給任何一個陪審團，哪一點不會產生合理懷疑？

這就是扁案本質：司法，可任人合理懷疑，而照樣入人於罪！無罪推定，可以面目全非！扁案的意義已經超越扁個人，不管總統是誰，均應以憲法特權特赦扁，意思是，為「國家體制全面失控」致歉，同時提醒國人：國家曾陷入恐怖錯誤，而這個錯誤，不容再犯！

（作者為北社社員，資深電子媒體工作者）