社論》可怕的「公務員化」

國發會在前瞻基礎建設計畫中何以功能消失？行政院長林全最近被問到這個問題時直言：「今天國發會不像過去經建會、經合會時代具有那種智庫的角色。當時待遇好，任用資格也有彈性，不必一定要高考資格，而現在都公務員化。」這段觀察，引起前後兩任國發會主委管中閔與陳添枝的回應，但都僅止於現象的描繪，這情況適當嗎？應該如何改善？尚未見政務官提出深刻的思考。

關心國家發展的人，不應該放過這個好機會，大家應該一起來談談：什麼才是一個有用的政府體制，我們需要什麼樣的公務員，才能讓政府成為服務國家競爭力的組織，而不是消極的秩序管理者，甚至是阻礙民間爆發力的絆腳石。

根據林全院長的感受，國發會很難做長遠計畫、前瞻性的政策，早在二○○○年民進黨第一次執政之前就已經開始。陳添枝的回應則是，國發會還是會扮演智庫，並規劃總體經濟政策以及跨部會溝通，但不可能期待像一九七○年代的智庫角色。其實，我們也不必神話經合會時代的政策規劃能量，因為時空環境早已變異；但是國發會如果弱化，無法因應當前國家需要作出新的貢獻，這樣的機構，其存在的必要性，必然會面臨挑戰。

事實上，也不僅是國發會，只要詳查各部會的委外研究計畫，項目之大，金額之鉅，就會發現一個荒謬的景象，我們以國家考試嚴選而來、未來還要支付其退休金的公務員，好似普遍把政府經營成「發包中心」，政策研究自己不做，或做不來，一律拿人民的血汗錢，支付給學界、智庫來承攬，而學界與智庫為了爭取標案以維持生存，於是，「紙上作文」、「看人出菜」，屢屢傾軋中立研究應該具備的客觀性，更缺少實際就產業所進行的深度調查與訪談，以致研究的結論在事後很少禁得起驗證。

這樣的政策產出，甚至已經成為模式，繼續在新政府如常運作。中華經濟研究院當年接受經濟部上億元委託提出ＥＣＦＡ報告，現在同一批人又承攬了國發會的新南向計畫，最是「經典」。看到此一流程，回憶過往紀錄，如何可以增強國人對政策品質的信心？請問該不該改善？

陳添枝主委也解釋，現在國發會的規劃能量以總體規劃為主，同時在決策權分散於各部會的情況下，國發會便擔起協調的角色，讓部會不會互相扯後腿。這樣的自我認知，實在不符合國發會應該作為國家戰略部隊的期待。即使限縮為總體規劃，但上任一年至今，大家沒等到國發會就我們的人口變遷問題提出政策規劃，而人口變遷是一切施政的根本，這個核心問題不勇敢面對，並擘劃對策，政策何以所附？倘若「內部同仁素質還是很高，仍會扮演一定頭腦的角色」為真，就不該迴避這個基本責任。

這次的前瞻計畫，行政院決定自己抓，並改找吳宏謀政務委員負責水資源，交通部長賀陳旦負責軌道建設，城鄉建設是政委張景森，科技政委吳政忠負責綠能和數位建設，基本上這是「大政委」架構，如果院與政委是戰略領導，不只要統合屬於戰術單位的各部會，而且要把這兩個層次擺對位置，各部會要在台上，政委屬於幕後。然而，前瞻計畫已送到立法院多時，在野黨與民間擾攘不休，關鍵在政策說明的人不見了，何以大政委會讓各部會蒸發？主政者如果持續漠視這組織力量的自我減損與退散，就會不成隊伍，沒有隊形，也難有戰功。

中國是實施菁英式計畫經濟，因屬威權國家，暫且不論。即使是民主的日本，其在戰後的復興過程，仍保有相當的菁英與人才進入官僚體系，其經產省，乃至過去的通產省，不斷進行內部變革，即在試圖維持日本經濟發展要角的地位於不墜。台灣的公務部門呢？如果不做基礎研究，政策研究要委外，再加上閣揆口中的很難前瞻規劃，那所謂的「公務員化」，究竟成了什麼「無用之用」的代名詞？相信全國公務員絕對不能同意才對。