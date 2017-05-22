自由廣場》政大現場 從〈安息歌〉談蔣銅像

◎ 于竣兆

去年三月二十四日晚間，有幸在政大山上宿舍山居活動中心聆聽蔡焜霖先生演講「少年書呆子牢獄之歌」。蔡先生是政大老師蔡炎龍的父親，在戒嚴時期蹲了十年的黑牢，演講中他提到了監獄的政治犯被槍決前的最後一段路上，眾獄友會齊唱〈安息歌〉做為送別。蔡先生現場唱了這首歌謠，聲音如泣如訴，讓現場不少同學掩面拭淚。

「安息吧死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，我們會繼續前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲，冬天有淒涼的風，卻是春天的搖籃。」萬仁導演的電影《超級大國民》結尾，主角在六張犁亂葬崗中找到當年死難的同志，背景音樂悄然地揚起了這首〈安息歌〉，象徵著那個年代下，飄盪在旋律之中的槍聲，迴旋在樂章中的亡魂。

〈安息歌〉也讓我想起兩個一甲子前的年輕人。傅如芝，一九五○年代新竹女中的學生，因參加「讀書會」與接觸「左翼思想」，被槍決於馬場町，結束了二十三歲的花樣青春。許席圖，一九六○年代政大法律系學長，被指控「顛覆政府」而入獄，嗣後遭到刑求而發瘋，精神始終未癒而至今日。當年這兩位二十幾歲的年輕人，原本可以飛揚青春的歲月，卻遭到威權政府的「趕盡殺絕」，一位永遠無法從刑求磨難中走出，斷送了人生前程；一位則慘遭處決，鮮血汩汩地滲入你我腳下的土地。

但時至今日，我們忘記了〈安息歌〉，也把許席圖、傅如芝遺忘在歷史的小角落，而加害者的銅像卻仍然巍然地安坐四處，包括政治大學圖書館及後山。在我們模糊的歷史認識之中，知道白色恐怖是一個時代的慘劇，卻無法或不敢道出造成這一起慘劇的元凶，不敢直指誰需要為那些政治受難者的悽慘遭遇負責，更不敢正視加害者—蔣介石的歷史定位。

今天，政大願意就「蔣介石銅像」的存留進行討論，表示政大對於歷史的認識與學習邁出第一步，而願意重新評價蔣介石「應得歷史定位」；但對於歷史的認識，豈止是政大需要，只要台灣社會仍然奉「人權」、「自由」以及「民主」為圭臬與核心價值，我們都需要去了解與認識「白色恐怖」，不要讓受難者的名字從風中逝去，才能將〈安息歌〉淒涼的旋律，重新譜成轉型正義的樂章。

（作者就讀政治大學法律學系）