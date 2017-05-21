自由廣場》白色巨塔崩壞？

◎ 林子堯

國際最知名醫學期刊之一《刺胳針（The Lancet）》，近日發表對一九五個國家的調查統計結果，其中，台灣的醫療品質排名國際第四十五，讓人跌破眼鏡也令人憂心。

台灣過去醫療品質和ＣＰ值（Cost-performance ratio）名列世界前茅，讓國人引以為傲，許多國外人士或華僑也會為了醫療而專程千里迢迢來台。

然而，隨著國內醫療環境惡化，醫護人員出走他國、轉行或做醫美，人力逐漸流失，政府為了彌補人力不足，也將幾年前原定廢除的公費生制度復招上路，今年預計招收公費醫學生五十四人，但缺額高達二十一人，創下有史以來新高，就算是免除學雜費的誘因，也難止住醫療崩壞的人力流沙。

再者，政府總額管制加上逐年砍低藥價，讓許多藥物決議退出健保、甚至退出台灣，很多醫師想開立較好的藥物，或是民眾想要自費也沒辦法使用。近來一位醫界先進看了印度及香港的國際醫療病患，發現國外已經在用許多新藥，台灣卻沒有這些藥物，醫療競爭力已逐漸流失中。

醫療不僅守護國人的身心健康，也是國家競爭力和先進程度重要指標，冀望醫療品質流沙能早日遏止與改善。

（作者為醫師）