自由廣場》新聞內容NCC都不管？

◎ 陳興男

一九九三年開放有線電視系統合法經營後，台灣的電視頻道市場即進入戰國時代，各家新聞台如雨後春筍，且二十四小時不停播放，與過往僅有少數無線電視台相較，目前除公視新聞外，驚人的量變雖帶來質變，但不是向上提升，而是濫竽充數，各電視台多的是放送行車紀錄器錄製的車禍影像、社區互砍互罵或小額消費糾紛等內容。

上述問題成因之一為現今網路發達，百姓常透過網路分享影音到臉書爆料公社、ＰＴＴ等社群網站，不料卻成為電視台新聞取材的來源，這些爆料內容有聲音、有影像，充分滿足電視播放的要件，也大量節省新聞採訪所需的時間，但民間上傳網路影音，不見得上得了全國檯面。

更有甚者，黃金時段之新聞內容竟有消費商品、電視節目或影視新人的置入行銷，毫無新聞價值與公益性，卻能堂而皇之地登上電視新聞搞宣傳，民眾的收視權益誰來把關？故認主管機關應負起監督之責，除消極地監控播放內容是否違反公序良俗外，尚須規範新聞放送內容的範疇，大舉提高國際要聞、中央與地方政府重大政策及建設進度、風土民情，甚至好人好事等新聞的比例，以減少社會治安敗壞之觀感與犯罪模仿效應，增進人民對政府施政之認識，並擴展國際視野。

（作者為檢察官）