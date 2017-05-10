社論》蠻荒之力加速台灣背道而馳

世界衛生大會，中國揚言九二一中是門票，以致台灣在網路報名截止迄未收到邀請函。先前，小英連日在推特向國際社會訴求，累計已發十文；國民黨主席候選人也向北京喊話。而包括美日加、歐洲等民主國家、邦交國，紛紛對台灣參與世衛大會表示支持與協助。然而，不樂觀的結果早可預見，因為北京對台灣的政治勒索，從來不把人民的健康福祉考慮在內。從去年的國際刑警組織、國際民航組織，到今年的世衛大會，北京對台灣施其巨蟒纏身的窒息策略，不僅讓國際文明社會更覺噁心，也勢必讓台灣人民更加堅定不走那條蠻荒之路。

老實說，中國霸凌台灣，在馬英九執政期間，也不是完全沒有，只不過現在小英執政，也就「古已有之，於今為烈」。應該說，北京對台灣持續施壓，表面上是瞄準小英，實際上是針對二千三百五十萬人。統派做為次要敵人，本質上還是敵人，只是統派自己不知道。而將近一年來的壓力測試，幾乎可以得出一個結論，那就是，北京統戰台灣所表現的善意是莫測的變數，至於北京的總體敵意則是永遠的常數。台灣民意為何愈來愈支持維持現狀趨向獨立？年輕世代為何天然獨？因為台灣的核心價值接近民主國家，偏偏北京又以蠻荒之力加速台灣背道而馳！

於是乎，小英二年的中國政策，一定要從常數為出發點，一廂情願的承諾不變、善意不變，只會錯失外交突圍的機會。按理說，北京在國際組織的政治動作不斷，小英政府早應針對長期參與世衛大會，進行有計畫、有策略的部署才對。但回顧過去一年，小英政府至少在表面上予人外交休兵之感，五月八日前的短時間世衛議題才浮上檯面。北京四面埋伏，世衛秘書長且為中國籍，未能從長計議、鴨子划水，何來外交突圍？一再寄希望於習近平的一念之間，太被動。如今，小英可以斥責中國打壓，國人更應督促政府化被動為主動，確保台灣的主權尊嚴與國人的健康福祉。

話說回來，北京持續霸凌台灣，也不是無跡可循。著眼於十九大追求一尊，習近平對台、港、疆、藏等議題，寧硬勿軟。眼前，習近平的首要之務，乃是內部權力維穩，鞏固自己的正當性與霸業。在這個節骨眼上，假使在一個中國、九二共識有所鬆手，對他不利。然而，連世衛大會這樣的非政治議題，也採取硬的更硬的蠻態，難免也會產生得不償失的後座力。正在互爭黨主席的國民黨上層，也不得不站出來發聲，這就說明北京硬到底，中國夢之友也尷尬。下此重手，意在小英，卻傷了同路人，統字這條路實在太辯證。

緊縮中客來台觀光，也有類似的情況。傾中媒體指稱，中客不來造成台灣觀光業者巨大損失。而萬事達卡發布的二○一七「亞太區最佳旅遊城市報告」，在一百七十一個亞太城市中，以國際旅客到訪人次進行排名，台北卻首度晉升亞太區十大最佳旅遊城市。中客不來，反而讓更多觀光客看到福爾摩沙的魅力，壞事變好事。北京緊縮中客教訓台灣，蒙受損失的主要是專做中國一條龍生意的業者，對於一般觀光業者影響有限。換言之，減少中客來台觀光，修理到的是北京的同路人。台灣重現美景，觀光局指出日本、南韓、馬來西亞、越南、泰國客源皆顯著成長，塞翁失馬，焉知非福。

中國對台灣的外交戰，小英政府自當沉著應戰，善用國際戰略情勢變化，為台灣開闢一條真正的活路。與此同時，善意不是萬靈丹，小英政府必須正視北京的敵意是常數，無恃敵之不來，恃吾有以待之。統字這條路，總是事與願違，中國霸凌台灣，更加壓縮台灣那些「中國黨」、「同心會」的空間，讓他們在民主市場漸行漸小。中國文攻武嚇寫的統字，姑且不論是否「統一之路走到盡頭就是台獨」，但肯定會讓愈來愈多人對統一深惡痛絕。