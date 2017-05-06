自由廣場》年輕教師不得不急

◎ 袁筱梅

「新制老師反年改的錯亂邏輯」一文，身為新制教師，在此做出澄清與說明。

十八％優存利息與教師舊制的退休金，都是由政府預算支付，與新制退撫基金毫無關聯；再者，自民國八十五年改為新制後，教師每月會固定由薪資中提撥退撫儲金，新制退休金一年年資的給付率是二％，也就是工作二十五年的替代率是2％×25年=50％，工作三十年的替代率是六十％，工作三十五年的替代率是七十％，絕對沒有「誇張替代率」會造成破產的問題。基金會破產的主因是投資績效太差，從基金成立以來，至今的年化報酬率只有二．七六％，如此低的報酬率，退撫基金當然無法永續經營。

身為新制老師，以下是我對年改草案的不滿與具體建議：一、國中小老師的職業性質相當特殊，國中小教師接觸的學生是從七歲到十五歲，校園舉目望去盡是五、六十歲的阿公阿嬤級教師，對他們的成長真的是一件好事嗎？以我們學校為例，光是因為少子化，教師年齡就已落差一個世代，連續好幾年都沒有新進老師，直到今年才有一位二十五歲新進教師，這種情形非常不利於教學經驗的世代傳承，若再通過行政院「苛刻」的年改草案，在職老師「不能退也不敢退」，第一線教師的世代落差必然再擴大…。未來幾乎可以預見，教育品質下降，影響國家競爭力，這對國家與社會將造成很大的傷害！

二、反對提高費率至十八％，卻只能延後破產，所謂基金永續經營，只是空話。政府進行年金改革時，常提到「讓年輕人對未來有希望」這類話語，但這次年改草案，年輕在職老師卻完全看不到希望，我們每個月要繳四千至八千元的退撫金與公保金，但政府卻告訴我們，未來基金仍會破產，那我們為何還要繳費入這個黑洞呢？年金改革後，政府應立即為在職與新進教師設置個人帳戶，往後個人提撥與政府提撥的退撫金都進入個人帳戶，委託財團法人經營，教師退休時，就從自己的個人帳戶領取退休金。這樣才是基金永續經營之道。至於改革前的新制年資退休金，仍由政府擔負最後支付之責任。

（作者為台北市國小教師）