自由共和國》鄭秀玲／關鍵時刻 前瞻建設宜更前瞻

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鄭秀玲／台大經濟系教授

行政院提出「前瞻基礎建設特別條例草案」，擬以特別預算，於未來八年舉債八八二四．九億元，進行軌道（四二四一億元）、水環境（二五○七億元）、綠能（二四三億元）、數位（四六○億元）和城鄉建設（一三七二億元）等「前瞻性」基礎建設。政府希冀透過此計畫，推動基礎建設、帶動經濟成長，進而平衡南北區域發展，用心值得肯定，惟政策目標不明，是否真正具前瞻性值得吾人深入探討。

或許是過去政府首長過於穩健保守，抑或是立委諸公視野格局不夠，這幾年來我國已錯失了許多新經濟商機。我們錯失了從ＰＣ平台到手機平台的轉型，沒有搭上社群網路、行動支付、共享經濟、電子商務和手機遊戲等新經濟列車，以致我國經濟低迷不振。綜觀原因，除了法規無法與時俱進，政策更多是沿用傳統的觀念和做法。在各國無不大力拚新經濟的關鍵時刻，新政府擬舉債八八二四億元進行軌道和水環境等實體建設。這筆鉅額預算，若審慎使用，固然是我國脫胎換骨的救命錢，但若虛擲空轉，不只無法發揮其成效，更徒增年輕一代沉重的負擔。

根據二○一六年史丹佛大學發布的「二○三○年的人工智慧和生活」報告，不出廿年，人工智慧及大數據等技術將對智慧汽車和交通應用、智慧醫療、智慧教育、媒體娛樂、公共安全與防護等領域產生巨大的變革。美國白宮科技政策辦公室去年的「人工智慧、自動化與經濟」報告也呼籲其政府必須為未來科研、產業與教育等領域的相關發展預作準備。引進這些新科技，雖然企業可以提高生產效率，但同時也會取代許多勞工，無論對新舊產業，都將產生極為嚴重的衝擊。面對即將到來的經濟變革，這個前瞻計畫卻沒有完備的因應措施。

此外，這個計畫也未考量目前新科技對企業營運的影響。雲端運算科技的興起，提供了我企業更多的全球商機。企業可以透過雲端租賃軟硬體服務，將有限的人力和經費，挹注於創意與研發上。不只大幅降低了廠商的營運成本，也打破了地理的藩籬—除了可以行銷世界，也能提高企業對鄉鎮地區的投資意願。然而這個計畫之相關數位建設經費僅佔整體預算的五％！

二○一六年八月經濟學人雜誌指出，效力不足的刺激是政策失敗的重要原因。如何將有限的八八二四億元做最有效的規劃，投資於新經濟的人才培育、各項軟硬實力的增強和建設，將新興科技潛力快速融入各個領域，才能掌握潛在商機並真正改善國人生活水準。中研院朱雲漢院士更指出，政府惟有及時制定全新的監管機制、市場競爭規則、社會再分配機制，才能更有效的駕馭科技帶來的風險。

綜上所述，我建議政府宜於下列領域有更多的前瞻軟硬體的改革和建設：

（一）科研機構的轉型和活化：

在物聯網、大數據、人工智慧、機器人、綠能及生技醫藥等新興科技突飛猛進的光世代，國內各大學、工研院和資策會等科研機構已不能像過去完全靠政府的有限資源進行研發。政府應助其轉型，賦予新的任務：建立平台和人脈，和國內業者一起進行國內外學研和企業的合作或併購。誠如中研院廖俊智院長所言，我國未來要多靠新技術輸出，賺取智慧財。比起花費兩百億元開發在地型產業園區的做法，以各地學研機構為中心的重點投資，更能推動知識經濟的發展，帶動當地經濟成長。

（二）教育資源的重整和軟硬體的升級：

Google與Apple已打造了便捷完善的程式開發與作業系統平台。透過這些平台，程式開發人員較以往更容易撰寫各類應用軟體。目前兩平台已有上百萬個App供全球消費者下載使用。開發者除了從平台商取得抽成，還有線上廣告收入。這是台灣發展無汙染及附加價值高的軟體和數位內容產業的新契機。政府應積極推動教育資源的重整、各級學校軟硬體的升級和在職訓練，教導更多國人寫App、做巨量資料分析、網路行銷及募資等個人創業專業的加強。

（三）生活圈內智慧交通、智慧醫療及智慧住宅的建設：

由於雲端科技和新經濟模式的發展，目前遠比過去更易推動我國地方生活圈建設。政府若投資以下有關智慧醫療、智慧交通及智慧住宅等基礎建設，讓居民在生活圈內獲得工作、交通、居住、文化、教育、醫療和娛樂等需求，就不一定要住在大都市了。

在醫療照護上，衛福部雖已建立了照護雲、醫療雲、保健雲和防疫雲，但各系統各自為政，也未結合健保局及民間保險公司來推動行動醫療服務，幫助慢性病患自我健康管理。事實上，有民間業者早已透過租用Amazon的雲端存取伺服器，提供日本等糖尿病患者的線上自我健康管理。這些系統不只符合美國衛福部HIPPA安全準則，保護病患隱私，同時也帶來許多實質收益。政府應積極對外取經，鬆綁法令及建立合理的管制規範，避免故步自封，才能真正的透過其雲端健康平台，縮短城鄉醫療資源的差距。

此外，國人習慣以機車代步。全台約有超過一千三百萬輛機車，不只停車空間不足，也造成空汙問題。目前各縣市政府對補助國人購置電動機車的標準不一。政府除了應統一補助標準，更可建立像Youbike的Youmotor車聯網，不僅可大幅降低空汙，有效利用資源，更可扶植更多具國際競爭力的電動機車業者外銷。透過先進感測器、數據處理、自動控制等技術建構一智慧交通網，有效綜合管理和控制系統，實現人、車、路和環境之間的智慧協同。

住宅問題也是我國當前嚴重的社會議題。全台屋齡達卅年以上之老舊住宅估計約二百九十多萬戶，約佔總住宅存量四成。部分建物老舊窳陋，耐震強度不足。五層以下無電梯住宅約五八○萬宅，佔總住宅存量七成。隨著人口老化，也亟需改善舊式住宅無電梯設備之問題。雖然立院日前已通過「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」，提出容積率和稅賦優惠，立意頗佳。然而仍有不少國人無足夠財力改建。老舊房屋更新若能搭配社會住宅做為中繼站及低利貸款，將更能有效推動都市更新，帶動相關的內需市場。

新政府過去一直強調「謙卑執政，努力打拚」。由於舉債金額龐大，對年輕世代影響甚大。我建議行政院應廣邀國內外產官學者集思廣益，並做跨部會的深入討論如何善用這近九千億元預算。唯有審慎規劃具真正前瞻性的建設，才是對全民負責的做法！