《自由廣場》獨派注定跑龍套？

◎ 陳茂雄

中國國民黨主席選戰倒數三週，各陣營廝殺激烈。洪秀柱支持者發動「棄保」，在黨員群組散布民調，表示洪已領先，呼籲深藍黨員「棄郝保柱」。吳敦義陣營的網軍則推出「離間牌」，在網路上貼出「原來王金平挺洪秀柱」訊息，離間洪秀柱與黃復興黨部的關係。

由候選人運作手段可看出，中國國民黨內部還是中國勢力與地方派系對峙，在該黨內部，中國勢力仍舉足輕重，可是對於一般公職人員的選舉，非依賴地方派系不可，因地方派系掌控樁腳，而樁腳與選民之間的關係密切。只是中國勢力緊抓黨機器，就算會亡黨也在所不惜。這一次黨主席選舉，就算中國勢力失利，他們還是會再接再厲，不可能另行組黨。

李前總統執政初期，新國民黨連線帶著統派勢力另組新黨，二○○○年總統大選後，宋楚瑜也帶統派勢力組了親民黨，新黨與親民黨都曾經叱吒風雲，給了中國國民黨相當大的壓力。目前的統派勢力只專心搶黨機器，不可能像新黨及親民黨一樣另行組黨。所以會有這種變化，就是二○○五年的第七次修憲改變立委選舉制度所造成，台灣已變成兩黨政治，小黨被兩大黨夾殺。

第七次修憲後，獨派的處境比統派艱困，若沒有民進黨禮讓，區域立委完全沒有小黨的空間，不分區立委也很難超越三席，在國會毫無影響力。獨派人士缺乏政治版圖，卻想主導民進黨政治運動之路，民進黨雖表態尊重，實際上卻不理會。這是現實問題，勢力弱的政治運動人士怎麼可能主導實力強的政黨？

人性的特點是病急亂投醫，很容易相信「王祿仔仙」的家傳秘方，說得越神奇，越容易吸引病急的人。目前獨派人士就像病急的人，在焦慮之際，正好有聰明的演員出面演戲，編了美好的劇本，演一齣完美的台獨戲碼，獨派民眾大為感動，將虛幻的劇情當作真實的世界，甚至將演技高明的演員當作台獨大師，且越陷越深，與真實的世界脫節。

結局是，演技高明的演員獲利甚多，台獨運動在真實的世界卻停擺，不知有誰能將台獨運動拉回現實的世界？

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）