自由廣場》台大李教授不如日本高中生

◎ 顏利真

日本「岡山學藝館高等學校」的學生聽聞「嘉南大圳之父」八田與一的銅像遭到斷頭，日前特地發起募款活動，希望能協助銅像的修復工作，此情此景，讓筆者在動容之餘更添汗顏。（https://www.facebook.com/gakugeikan/posts/1388215154550173 ）

看著日本高中生，西裝筆挺、面帶微笑、捧著募款箱子、拉開一幅解說布條「讓我們一齊來修復在台灣最受尊敬的日本人銅像吧！」這樣的畫面，筆者深受感動，因為這是一種化知識為行動的歷史教育。再進一步瞭解，才知道這六年來，這所學校的學生每年三月都會來台灣做「研修旅行」，並到八田先生的銅像前祭拜，而這次的發起者，正是上個月甫來台灣的二十九名學生。

令人詫異的是，台大教授李茂生先生在他的臉書上竟揶揄這群高中生的純真之舉，李教授說：「到底這些日本高中生在想什麼？如果想關懷台灣，那麼大可進行研究或舉辦個小型研究會，嘗試去理解何謂殖民、近代台日關係的內涵等，而不是用最簡單的街頭募款。用沒有實益的募款活動來表達善意時，只會讓人們覺得，只知道用錢解決問題，毫無創意。如果是這樣的話，那倒是可惜了這些高中生的熱情。」——不可思議，一個台灣最高學府的教授竟然會說出如此膚淺的話，真是可惜了。

在護衛歷史、守護八田先生的貢獻急於星火的同時，李教授卻猶如莊子的寓言故事「涸轍之鮒」中的「監河侯」，不給予小鯽魚及時的點滴之助（捐款），卻大言不慚地要牠等他把「西江之水」引來（「辦個研究會」）云云，此番「高論」徒自曝其長期端坐在象牙塔中的迂闊、虛偽與無知。

那麼李教授的「創意」是什麼呢？有三：他建議這群高中生用募到的錢「到台灣請偵探」尋頭、或「去奇美借仿製的頭」、「或將老蔣的頭直接焊接八田的身上」…誰懂歷史、誰需要「嘗試去理解殖民」、誰需要去「進行研究」？不言自明。

李教授還說：「八田事件最難以解決的問題在於傳統的本省與外省、藍或綠的文化與政治問題」——錯了，八田事件在於「教育」問題！從這起「台大教授」與「日本高中生」對歷史認知的懸殊落差即可證之。

這群日本高中生的募款或許僅是涓滴細流，但已匯入了嘉南平原每一畦的田間水道、流入了每個台灣人的心田…。（作者為台灣教師聯盟理事，高中教師）