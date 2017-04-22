自由廣場》新南向的商業模式

◎ 張昭仁

柯Ｐ到東南亞國家首都走一圈，與小英政府的新南向政策頗有呼應之勢，台灣的政治力量除了國民黨樂當中國的棋子之外，似乎都想突破困入中國之局，向南發展。

西進中國除了政治上面臨被北京控制，經濟上其實也討不到好處。公元兩千年，中國面臨資金、技術需求，開放低工資與環境政策，當時台商依資金、技術優勢，善用低工資的勞動力量，將產品賣到西方國家，還有一些利基。現在中國的工資不再便宜，中國也逐步轉型成為一個獨特消費市場，這個消費市場根本不是外人能夠生存獲利。

小英政府將眼光放到更大的國際化，提出新南向五大旗艦計畫，與南向國家多層次互動，然而，新南向如何成功？台灣社會如何從新南向中獲益？

新南向政策，當然不是首都市長到南向首都走一圈就會成功，而是需要務實地從政治上與經濟上清晰定位。政治上，新南向不會有被控制的危機，但這些南向國家受中國的影響，檯面上，也不會與台灣走得太近。經濟上，最重要的是釐清資金南向或是市場南向？資金南向是移動台商資金，善用當地國家的天然資源或人力資源，將產品送往西方國家市場。市場南向就是以南向國家市場為標的，從南向市場上獲利生存，這是台商自身要評估的。對於政府來說，不論廠商是資金或市場南向，要更進一步考量到對台灣國內的益處何在？如何增加國內的工作機會、人民的工作所得，使國內人民從南向政策有所受益，從南向，台商、政府與人民間建立一個獲益的商業模式。政府可以做的是進一步創造更多的互動環境，例如語言、環境、宗教、法律的研究中心與人才培訓，讓台灣與南向國家有更進一步的互動空間，從互動了解中找到更多連結與機會。

西進中國讓台灣社會崩壞，已在馬政府八年中顯現。新南向政策或許充滿較多成功的機會，如何將機會落實，仍是充滿著挑戰，語言、文化、人脈都是挑戰，如何讓挑戰變成機會，這是政府的基本功。

（作者為加州會計師，網路科技公司ＣＥＯ）