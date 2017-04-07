自由談》違法抗爭者都移送了嗎？

販毒集團喪盡天良，連高中生都被利用來運送二級毒品，使他們年紀輕輕就面臨七年以上重罪，人生尚未開始就淪為魯蛇。

毒害之惡始於吸毒，吸毒人口少，毒梟就無利可圖，但若以為抓毒就能根除毒害，那是異想天開。

上游若不做好防治，單靠中下游的警察拚命撈捕，只是夸父追日。

預防比治療重要，須從教育著手：國小認識毒品的危害，國中辨識毒品的樣貌，高中認知製毒運毒販毒的刑責與代價。十二年中小學反毒教育一條鞭，才能嫉毒如仇，將來踏入社會或軍中，才能抵抗毒品誘惑。

毒品問題不能單怪警察，但處置違法抗爭，警察責無旁貸。

當街頭抗爭激化到暴力層次，警察要意識到運動已經變質，並對違法行為斷然處置。

三二九那天，花蓮來的反年改成員將拒馬連根拔起，現場警力因而不敵，防線遭突破，群眾湧入。這種明確違法行為，若發生在太陽花學運，當天就會移送法辦，但三二九迄今已第十天，警方有沒有移送或函送任何一個涉案人？

若有，就應公告周知，向社會宣示警方嚴正執法的決心，一來警告抗爭者勿逾越法律，二來為第一線警察提供堅強後盾。

倘若迄未移送，就須交代理由何在，並和第一線警察溝通，取得諒解，否則面對下一回合抗爭，前線警力如何相信上級支持他們？

施政需溝通，溝通要適度，有時像中醫，慢火調理，有時像西醫，打針注射。但打針會痛，宜快不宜慢，短痛好過長痛。倘若針頭慢慢插，那就痛不欲生。誤把慢慢插當成耐心溝通，越溝只會越痛。

看到電視節目的兩方對話，宛如雞同鴨講，溝通淪為災難，只想轉台。

改革像打針，難免會痛。慢慢改革，就像拿針慢慢插，真是折磨人。

此事不落幕，台灣休想向前走。（莊榮宏）