自由廣場》古蹟燒毀王不是反諷 是助燃劑

◎ 王怡心

先是有媒體報導：「從遊戲理解文資保存 柯文哲帶頭『燒毀古蹟』」；一週後，又有媒體報導這款〈古蹟燒毀王遊戲〉，提到設計團隊聲稱「不是鼓勵縱火，請大家不要模仿，而是要從遊戲中體驗歷史建物正在『消失』中的迫切危機。」

事實上，大家會不會模仿，不是柯市長、不是遊戲設計團隊說了算；如果造成模仿效應，他們也可攤開雙手表示跟他們無關。

網路遊戲造就出來的精神怪咖還不夠多嗎？你有設定未成年禁止進入這種遊戲嗎？每個人都能進去燒對不對？會不會日後有些人在現實世界裡「大展身手」時臉不紅氣不喘，「大功告成」時毫無悔意？甚至自認「英雄」？

多看看我們的打火弟兄如何冒著生命危險滅火的新聞照片、影片，然後，再去看看燒毀王遊戲如何讓玩家盡情燒古蹟，分辨哪些事情是散發正向能量，哪些事情是負向能量。然後，我相信有一點公民責任心的人，絕對不想恭維古蹟燒毀王！

（作者為國小教師，新北市民）

想起學生「模仿」納粹

◎ 黃如輝

最近一款遊戲，利用古蹟被燒毀為背景，反諷台灣文資保存的窘境，還不忘提醒玩家「切勿模仿」。但「切勿模仿」四個字，讓人想起月前新竹某私立高中因模仿納粹而遭各方指責的新聞。

就個人理解，與其討論防制商人或古蹟所有人的破壞，倒不如深入地方，讓居民知道古蹟的價值與意義。以筆者近期在台南南化後堀溪流域進行田野調查，見百年石碑戶外風吹雨淋，乏人聞問，詢問在地人，知悉內容者寥寥可數，但居民都肯定百年石碑的重要，卻一直沒人告訴他們，碑文背後代表的歷史意義與價值。

古蹟燒毀王遊戲所傳達台灣古蹟的困境，值得全民與政府一同關心。只是，如果能將遊戲設計成「古蹟密室逃脫」，利用古蹟構建、彩繪或建築物搭配區域歷史等做為遊戲通關密語，讓參與者能透過遊戲觀察、了解並熟悉台灣古蹟與歷史，可能比燒毀更有正面意義！

（作者為淡江大學歷史所碩士，任職嘉義啟智學校）