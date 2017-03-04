自由廣場》後山皇帝看司改

◎ 葉柏祥

律師張靜說，有百分之五至十的法官或檢察官會收錢，引發檢察官、法官反彈。其實「有錢判生，無錢判死」，是社會對司法普遍性的認知。還有一種現象，更是值得探討，那就是司法碰到「特權」就會轉彎，形成「大事化小、小事化無」的怪現象，一審的大事，到了二審就變成小事，後來甚至就變成無事，難道這不是另外一種「有錢判生，無錢判死」？

被《天下雜誌〉形容為「後山皇帝」的傅崐萁，涉及多宗內線交易案，可說是「前科累累」，可是雖然證據明確，甚至同案被告均已執行完畢，他現在還是逍遙法外，自由自在做起他的「後山皇帝」，對司法改革形成莫大諷刺。

傅崐萁涉嫌炒作凱聚公司、昱成公司及長億公司股票，一審判六年，二審判四年，更一審判四年，更二審判三年；他又涉及合機內線炒股案，一審被判處四年六個月徒刑，二審判刑三年六月，更一審判刑九個月。這兩個案子審理曠日廢時，一拖十多年，但有一個共通點就是官司越打判刑越輕，似乎預告若他有朝一日全身而退，也不會讓人覺得太奇怪。

可是合機案被告包括「古董張」等，均已執行完畢，只有傅崐萁仍逍遙法外，而喧騰一時的凱聚炒股案，最高法院依速審法，判處前台鳳集團總裁黃宗宏四年徒刑確定，當時黃宗宏才因他案假釋出獄，就再度入獄，而同案被告傅崐萁部分卻撤銷原判發回更審，至今安然無事，難道司法碰到傅崐萁就會轉彎，才會有這樣的差別待遇？

台灣的司法睡著了，才會讓傅崐萁涉及的官司一睡就是十幾年，始終沒有結案。

希望司法改革會把這些法官震醒，讓蒙塵多年的傅案，重見天日，重振司法的威信。

（作者為費邊社文創總編輯）