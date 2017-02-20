自由談》從「大撈特撈」到「能撈就撈」…

就是要撈！過去黨國專制時代，「大撈特撈」；現在黨國殘餘依然不死心，「能撈就撈」！

台灣從威權專制轉型成民主國家，歷史已翻過好幾頁，但是，他們「撈」的惡習、「撈」的心態不改，還集結反改革勢力伺機借屍還魂！

國民黨中評會主席、前行政院人事行政局長陳庚金，為阻撓年金改革，居然喊出「能撈就撈」、「能混就混」，企圖煽惑現職軍公教，國民黨副主席、前外長胡志強不管有聽沒到，居然附和叫好。

陳庚金、胡志強等前國民黨政權高官心態，一個撈字道盡一切，只顧自己撈，哪管國家財政破產？哪管台灣被害慘？

從現在黨國舊權貴餘緒「能撈就撈」，追溯當年黨國專制時代的「大撈特撈」，可看出撈的醬缸文化一脈相承。在大撈特撈的黨國時代，國民黨千億計巨額黨產、婦聯會近千億、救國團擁上百億，絕大多數是仗黨國專制在台灣撈來的。

現在，國民黨仍擁數百億黨產，救國團擁五十多億元，硬是不肯還給國家。更肥的婦聯會擁三百八十一億元財產，政院黨產會全力追查，才說要捐七成約兩百八十億，卻指定捐的對象，尤其六十億元要捐給辜嚴倬雲主導的振興醫院，左手捐右手，還在玩五鬼搬運法。

婦聯會原名婦女反共抗俄聯合會、之後改名婦女反共聯合會、再改為婦女聯合會，不抗俄、又不反共了，當年藉反共抗俄強收台灣人民的「勞軍捐」，卻落入口袋，不肯還國家，成了「撈軍捐」！

辜嚴女士稱婦聯會不是國民黨附隨組織，而是中華民國附隨組織，那就更該立即把所有財產全部還給中華民國政府。另根據二○○二年資料，那時婦聯會財產約七百億元，十五年來，房地產大漲三波段，怎麼財產卻縮水成三百八十一億？其間有無賤賣、利益輸送等情事，應一併攤開來供全民檢驗！（胡文輝）