鏗鏘集》高級台灣人陳庚金

陳庚金一向是國民黨的樣板，出身「台中州」東勢小城，心儀封建「士農工商」之別，也略聞毛澤東「階級鬥爭」之論，更深諳國民黨能混就混、能撈就撈的腐敗文化，自己一路混到「中評會」主席，連「最後皇后」宋美齡也不過如此，真是高級台灣人！

但他會背國民黨的書，卻不知民主為何物。國民黨在中國搞假民主，黨籍地主、黑金、惡霸橫行剝削，讓老毛的階級鬥爭與農民革命有用武之地。他只學會國民黨的牽拖術，拿老毛革命來污衊民進黨對過去不公不義的民主改革。

民主體制下各種利益團體，對政策有不同意見與主張，彼此制衡，可以透過理性討論，取得多數人可以接受的妥協，或透過全民選擇，產生和平的政黨輪替。如果不能循民主過程進行改革，結果只會造成國家破產，或走向革命。

陳庚金在蔣家反共教育下長大，還讀了一個公共行政碩士，曾官拜行政院人事行政局長，滿腦子「學而優則士」封建思想，看扁農工商，在他眼裡，川普、郭台銘、張忠謀都只是「生意人」，居四「階級」之末，他的「士」才是天之驕子。

因為「士」高人一等，年金改革割到他們癡肥的肉，陳庚金便氣急敗壞，露出「士」階級的傲慢，亂咬民進黨在搞「階級鬥爭」，要現役公教人員能混就混、能撈就撈，要拖垮、「推翻」政府。

要拖垮改革的政府，就是不顧合不合理，不管國家財政能力，只想保住不公義的既得利益。不改革，年輕世代可能拿不到退休金；吃香喝辣混到年近八十的陳庚金，竟煽動現役公教人員跟他死混猛撈了此殘生，那是在替病入膏肓的國民黨拔管。（作者王景弘，資深新聞工作者）