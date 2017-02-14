《自由廣場》律師代表年齡是個問題

◎ 江榮祥

司改國是會議之世代正義

總統府召開司改國是會議在即，依籌委會規劃分成五個分組，每一分組邀請十五位出席人，其中律師佔二席，其一由律師公會全國聯合會票選產生，另一席則由籌委推薦。律師公會刻正舉行通訊投票，各地方公會推薦十三名候選人參選，將選舉得票最高的五人出任代表；一時間，各地方公會發函請求會員支持其推薦人選，更見中部某大老發動配票，好不熱鬧！

細察本次律師代表的選舉，最年輕的候選人也已經四十八歲了！或許司改就是要有些資望才能與談吧？但，翻閱一九九九年全國司改會議的二十名律師代表名單，對照法務部律師管理系統資料查詢結果，可知當年最年輕的代表是卅六歲， 四十歲以下者有六位，四十一歲二位，四十五歲一位，五十歲二位，也就是說五十歲以下的代表過半。當年改革期於少壯，倏忽十八年星霜飛逝，而今論資排輩能與總統談司改的律師代表也隨著時間年長了不少…。

雖云改革關乎智識、意志、人格，而與年紀、世代無關；然而，回顧此前幾次法官遴選委員會、法官評鑑委員會與檢察官評鑑委員會律師代表的選舉，候選人全是三、四、五年級生，就算是六年級生前段班（最資深的現年已四十六歲）始終排不進候選名單，這在世代正義上難道不是一個問題？

於今惟望籌委另薦的五席律師代表，能遴選五十歲以下的執業律師出任，且本次司改國是會議既強調有別於過去由法律專業人士主導，或許也無須在律師執業年資上設限，只要取其在司改議題上具有少壯律師的代表性即足。（作者為律師、民間司法改革基金會執行委員）