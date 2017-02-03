自由廣場》恭喜發財 鈔票要改

◎ 魏世昌

有立委計畫提案修改「中央銀行法」第十五條，設立「國幣（設計）委員會」，推行「新」台幣設計運動，卻引來外界批評：換新版鈔幣是罔顧民間疾苦，巧立名目因人設事、浪費公帑。

去年英格蘭銀行在九月才發行四億四千萬張二戰時期英國首相邱吉爾肖像的新版五英鎊鈔票，難道英國政府此舉也是罔顧民間疾苦，巧立名目因人設事、浪費公帑嗎？此外，不僅如此，英格蘭銀行還打算加碼在今年五月將傳統五英鎊紙幣退出流通，並陸續推出十英鎊、二十英鎊面額的塑膠鈔票。

他山之石，可以攻錯。我們何不藉此機會，將我國的鈔票換成塑膠材質；因為相對於傳統紙質鈔票，塑質鈔票不僅更不容易被損壞、更安全、更難以偽造，也更加環保，耐用性亦是原來紙幣的二至三倍。換句話說，長遠來看，塑質鈔票的使用，反而會節省更多費用的支出。

這也是為什麼繼澳大利亞、加拿大、墨西哥、紐西蘭和新加坡之後，英國是最新一個選擇用塑膠代替紙張的國家。

此外，不同幣值的新英鎊，分別採用女作家珍奧斯汀、生物學家達爾文及哲學家亞當斯密的肖像，也是很棒的點子和做法。期待有一天，台灣也有名人名言名句印在鈔票上，廣為台灣民眾銘記與流傳。

（作者為工程師）

◎ 黃惟冰

鈔券的換發及更新，隨著造幣及防偽技術的進步，本來就有與時俱進之必要。根據國際鈔票協會統計，在二○一五年，全球就有多達一百五十種新鈔被發行。以紐西蘭為例，該國在二○一五年發行的新版五元鈔票，就被國際鈔票協會以「採用最先進的防偽技術，同時展現了紐西蘭傲人的歷史、文化與傳統」為由，獲選為該年度全球最佳鈔票。

紐西蘭上一次改版五元鈔票為一九九九年，兩者相隔十六年。相較之下，台灣使用中的一百與兩百元紙鈔，分別在二○○一、二○○二年發行，至今也已分別達十六與十五年，單就時間上來說，間隔並不會特別短促。

再以澳洲為例，去年九月也推出新版五元鈔票，應用過去幾年才被開發出的先進觸覺功能，讓該國數十萬視障朋友能夠更方便使用，這點也是台灣應該列入思考的一環。

至於所謂的意識形態，反對者大可不必擔憂。若是對孫中山與蔣介石的「豐功偉業」充滿信心，那麼何不透過公民參與來討論改版？倘若明知民意向背，卻又不肯因時制宜，而要食古不化，這樣才是真正的意識形態吧。

（作者從事公共服務業）