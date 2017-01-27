自由廣場》悲情轉化 點亮台灣

◎ 劉威良

蔡政府施政改革，腳步緩慢，民調低迷。很多支持者已耐不住性子，正在尋求為台灣建國，真正改革的下一個希望。蔡政府聲稱仍在打地基，而目前台灣卻烏雲滿佈。

最近網路上台灣人所製作的「返校」遊戲，一推出就像炸子雞一樣紅，拿到世界第三名熱門遊戲排名，一下子，繼川普後，又另類地把台灣推向國際。說真的，外交部花了國庫不少錢，在詭譎的國際社會中尋求生存，要用什麼名義，什麼手段推外交，多所顧忌。而台灣民間，真的是創意無限。竟把過去悲情，轉化為現實感的畫面，做成遊戲，讓世界參與台灣的過往。

轉型正義，化成世界共同的遊戲時空，讓世界人士有臨場感式的參與，比文字影片更有說服力，確實打動了另一群原本不關心政治的宅男心。這可說是最大的意外收穫。

促進轉型正義條例尚未立法，民間噴發的創意，已經帶頭跨出封閉的立法院。讓世界看到台灣小人物的坎坷命運與大環境中歷史的脈動，實歷其境，撼動人心，也讓台灣當年被埋沒的史實故事，透過遊戲，在幾十年後重新再被看到、體驗到。

誰說台灣人悲情？台灣人的創意與生命力潛力，正在點亮台灣。蔡政府應加快腳步，別只在起跑點拿著聖火團團轉。延宕的促轉條例，尚未通過立法，現實台灣至今仍還是一片漆黑。

「返校」讓世界人士在遊戲中體驗台灣過往的暗黑，從中了解自由可貴；而真實的台灣卻讓人同情，因為至今仍缺乏暗黑之後該有的光明。

（作者著有《借鏡德國》）