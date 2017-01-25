自由廣場》台大應學東京大學的造假調查

◎ 朱真一

研究造假風波越演越烈，台大醫學院／生命學院案最令人注目。台大最近發表階段性的調查報告。看媒體或網路的各種討論，大都譴責批評，質疑台大的公正性，由有利益衝突者調查，不會令人信服。

學術不端事件各國都發生，自我調查不只台大受人質疑，早期哈佛及耶魯大學的自我調查，被譏為「掩蓋」罷了。無造假問題的自我調查，經機構外的再查，發現不少造假。後來美國有The Office of Research Integrity，來監督學術研究的誠信，常常介入學術不端的調查。

日本頂尖的東京大學（東大），最近有件大咖的造假嫌疑案。東大附屬醫院前院長門脇孝教授在內，六組醫學部及生命科學系研究室，涉嫌研究不端。門脇孝被檢舉不久從院長職下來。根據《Science》的報導，校內調查沒證實造假問題，去年九月廿日仍宣佈要進一步調查。

Science強調，新調查委員的一半會自校外聘請，東大不要讓人有利益衝突，掩藏醜聞的嫌疑。此案還沒完成調查。

東大幾年前的另一大案，醫學部分子細胞生物學研究所（分生所）的加藤茂明教授案，此案已完成調查還出版最終報告，兩案都可給台大參考。當有人檢舉時，加藤茂明教授很快地辭職，分生所內自行先調查，二○一三年七月分生所提出校內報告。東大科學研究行動規範委員會於二○一三年九月卅日開始正式調查。這委員會由副學長（校長）當委員長，委員是東大政治學、藥學、工學系等教授四人及校外倫理專家及律師三人。此案專門委員會的八位委員，全是校外（京都、千葉、慶應等大學）的生醫學專家。

調查後，規範委員與專門委員發表最終報告。判定加藤茂明及另三位教職人員研究不端，論文第一位作者的七名助手或研究生，有捏造或竄改證據。所有涉案人員都須辭職，有位早已離開到另一大學者，也被該校退職。其中最少四名包括一教職者的博士學位被取消，卅三篇論文被撤回（以後增加到卅九篇）。順便一提，東大校長為此案自責監督不周，自己減薪十％三個月。

世界最大咖的另一學術不端的小保方晴子案，特別注重機構外的調查，看到日本第一英文大報Japan Times就強調Third Party Investigation（第三者調查）的結果。日本對學術不端的調查，越積極要求公正，不能自己調查，一定要外方參與，牽涉的領導者辭職或先下台。日本學術界瞭解，絕不能姑息造假，台灣應學習東京大學的調查，找校外人士，力求公正減少掩蓋。（作者為留美退休醫師）