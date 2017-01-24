自由廣場》台灣C肝治療新紀元

◎ 李伯璋

去年五二○新政府成立後，蔡英文總統、陳建仁副總統與衛福部林奏延部長將「治療Ｃ肝」列為重要的醫療公衛政策之一。自今天（二十四日）起，Ｃ肝口服新藥納入健保，是農曆年前政府送給患者的健康大禮，也代表台灣肝炎防治將踏上新的里程碑。

每年萬名病人死於肝病：全台二十歲以上成年人中，約二六○萬名Ｂ肝帶原者與五十五萬Ｃ肝人口。急性Ｃ肝病毒感染後，約八十％會變成慢性Ｃ肝病毒感染，近兩成更會在二十年後產生肝硬化，每年有一至四％的機會產生肝細胞癌、一萬個家庭因為親人死於肝病而天倫夢碎。

在有限的健保資源下，如何面對合理治療成本效益是嚴肅的管理課題。就民國一○四年資料，Ｂ肝病人為四十五．一萬人，整體醫療費用是一○二．五億元；Ｃ肝病人為十六．二萬人，整體醫療費用是五十八．五億元；其他慢性肝炎病人為五十三．五萬人，整體醫療費用是四十三．七億元；而六一三位接受肝臟移植病人的整體手術住院與門診醫療費用是十一．八億元。

積極治療病人不養病人：Ｂ、Ｃ肝炎不是立即性致命疾病，我們不該只是被動式觀察追蹤病人自然病情變化來等待死亡或肝臟移植機會，我們必須積極務實提供有效的治療來給Ｃ肝病人治癒機會。因此健保署已將Ｂ肝口服抗病毒藥物之給付規範由現行規定每人限制兩次，修訂為不限次數，至於Ｃ肝的治療，感謝衛福部健保會委員們的全力支持，Ｃ肝口服新藥納入健保，第一階段先開放給「病毒基因型」為第一型的慢性Ｃ肝患者，且曾使用過干擾素併用雷巴威林治療失敗且肝纖維化程度為F3以上者。

Ｃ肝治療分配透明公開：分配方式的整個申請作業如同器官捐贈移植登錄中心對大愛器官捐贈的分配的原則，做到透明、公開、公正。醫事機構的醫師倘經查確有登錄不實者，將視情節輕重依相關法令規定處理。

期待未來在有更充裕醫療費用下，能給更早期、沒症狀的Ｃ肝病人真正有效的治療機會！

（作者現任中央健康保險署署長）