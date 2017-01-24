自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？

中國國民黨的「元老」吳稚暉有名言曰：「混帳、混帳，真正豈有此理！」看到中國黨前所未有的主席選舉之大混戰——注意，是混戰，不是混帳——也有「豈有此理」的疑惑。

只剩殘山剩水的國民黨傾巢而出的五強也好，五鼠也好，要搶什麼呢？五位候選人，無論黨主席洪秀柱、前副主席吳敦義、軍頭之子郝龍斌、前第一副主席詹啟賢，還是前北農總經理韓國瑜。這一番混戰廝殺，兩句話最具代表性。一句出自挺詹的前副總統蕭萬長所說：「帶領國民黨走出谷底。」至於要怎麼「谷底翻身」呢？當過馬英九分身主席的吳伯雄早開出了藥方：「多考慮大我，放下小我」，不過「團結」而已。

吳伯雄提出的「大我小我」，像煞黨國們、馬英九們所提出的「大是大非」；兩者一般無稽、一般可笑。問題是，五位參選人的政見毫不諱言都在「救黨」，可見黨危殆了；黨都進入加護病房了，又何「大」之有？究其實，選上黨主席的我，才是「大我」，黨只淪為「小我」。孰「大」孰「小」？只有黨國中人才知。

不過，其中還有更深刻的意義，充分展現國民黨「一黨一人」的深層結構。無論國民黨是「大」是「小」，是「團結」還是「分裂」，有而且只有總綰黨主席之權的那「一人」最大。一九四九年之前的國民黨無論了，四九年之後潰逃佔據台灣的「小朝廷」（陳誠的話），何嘗不是這樣。國民黨已成破瓦破罐，問道：還有什麼可搶的呢？

「黨」儘管很小，但是「主席」一貫唯我獨大。兩蔣不必說了，馬英九可以違反黨章，破壞黨主席兩任的限制，強渡關山再三任；而且無視一任三年的規定，第二任足足幹了四年！原因何在？因為黨主席最大，一切我說了算。這就是馬英九敢違法開鍘獵殺王金平的動力。兩蔣如此，馬英九如此，洪秀柱為何不可如此？洪秀柱為一人之利多，通過黨主席延選並下放黃復興黨部與其他黨部併選；敢無所不用其極，為什麼？國民黨大或不大，於我何有哉？只要緊緊掌握黨權，我就最大。

「挺柱」也好，「反柱」也好，群雄並起的藉口竟然都是「救黨」！這場「救黨」混戰，用「反柱／倒柱」來看，卻有看沒有懂。以「倒柱」派而言，為什麼吳郝詹韓不能團結成一支大軍，反而你搶我的軍票，我搶你的本土票？「倒柱」為了「救黨」，卻互相瓜分票源，這種牌理教人霧煞煞。

說到底，也很簡單：一切皆假，只有選上黨主席才是真的。連黨產都沒了，搶什麼搶？其中好康，你不知我不知，只有天知地知，搶的他們知。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）