自由廣場》當教育部與科技部通力推卸責任…

◎ 牛明

台大教授論文涉嫌造假之調查結果出爐，果然引起軒然大波，但其實也只是印證科技部長所言之「人性問題」，只是此「人性問題」，遠超出科技部長之認知。

台大的調查結果一如預期，尚未調查論文中掛名的台大校長楊泮池。去年事發不久，許多學者即疾呼相關人士應先停職，以免影響調查結果，但未獲主管機關採納。在調查結果出爐前，則發生調查委員疑遭報復、臉書針砭造假者被校方高層約談、校內教授大多相互提醒沉默是金（鄉愿得永生？），發起連署要求教育部與科技部公正處理之人士，以及批判台大違反「利益迴避」原則的中研院院士，均被匿名者在PubPeer發動烏賊戰術。這才更是人性。

此次台大論文違反學術倫理事件，對國家形象、學術研究之傷害，均為重中之重。但調查過程中的「寒蟬效應」，以及抹黑伎倆，對台灣學術研究之衝擊，更是萬倍於事件本身。寒蟬效應反映的是學界人士對「秋後算帳」的預期，而抹黑則是讓大家相信秋後算帳是實際存在的威脅。因此，大家最好與人為善，鄉愿以對，願意糾舉違反學術倫理案件之正義之士，將被視為麻煩製造者。而缺乏這些麻煩製造者，有心人士更可大肆抄襲、造假、掛名。因為只要利用這些伎倆，快速爬到高位，自然可以享有打壓吹哨者的權力。

這一切，其實都是教育部與科技部通力推卸責任所造成的。因為這兩個單位接到學術倫理問題，只會以大學自治做為擋箭牌，將案件轉交相關學校處理。但結果為何，此次台大案例已讓大家清楚、明白。事實上，已有案例顯示，被檢察官以抄襲提起公訴的案件，到學校教評會，被認定為不成立，教育部既未善盡行政督導之責，科技部甚至違反部定規範，核發傑出研究人才獎勵。科技部長對此案件的定位是「人性問題」，非制度問題，但事實是，此系統性案件既是人性問題，也是制度問題。而且人性問題不限於抄襲的人，也在於層層把關的人。

如科技部不願正視過去失政的歷史問題，而持續要求各校「訂定學術倫理管理及自律規範」以卸責，則台灣的學術問題，將更為惡化。

解決之道，唯有獨立審查。若未能建立獨立審查機制，讓台灣學術問題惡化至全民痛惡，則比照洪仲丘事件，由司法接手學術裁判之日亦不遠矣。

（作者為研究人員，台北市民）