自由談》未起大厝，先起護龍

在法律施行沒有緩衝期的狀態下，勞基法「一例一休」匆促上路，勞資對立加劇，勞工被雙殺，資方被批判的負面效應，通通浮現。許多「挺蔡無上限」的支持者仍無條件為蔡英文辯護，但政府若不能從中記取教訓，面對即將到來問題更大的年金改革，將會失去動力與能量。

落實勞工週休二日，勞工假日與政府機關一致，立法美意沒問題，蔡英文為兌現政見，修法週休二日，也是對的。問題在於，這個「老藍男政府」的「能耐」，不比馬英九的團隊強，甚至更羸弱。

勞工休假新制影響何其重大，即使在立法院討論過程遭到在野黨立委「義和團」式盲目地杯葛，或者是「喊地攤」式地叫價，負責任的政府，不能以為過關就交差了事，完成三讀，事情才開始，不是解決了。

重大政策的立法施行必須有緩衝期，這是民主政治的ＡＢＣ，蔡政府完全不顧。還有，多少行家早已警告，不要匆促施行，尤其剛好碰到年關，不是每個人都是「獨董」，更非凡人皆是「千金」，雇主籌措資金，勞工安排年假，這麼多的事情擠在年關，勞資雙方被搞得人仰馬翻，誰還感謝政府落實週休二日！

蔡英文上任半年，罵她無能太過殘忍，還有許多改革必須透過政黨輪替來完成；但蔡政府老是「文宣治國」，賢人也會成弄臣，而以訕笑欺負國民黨群龍無首為能事，絕非治國之道；部分「政務官」碰到質疑，動輒擺出一副老子認為問題不嚴重，你要怎樣的野蠻姿態，類似「一例一休」的覆轍還會重演，而且會越來越嚴重，拖垮政權。

有句俗話告誡人們，千萬不要「未起大厝，先起護龍」，小英政府施政順序本末倒置，當然兵疲馬困，公信力也會慢慢流失。工總昨天善意地提出放寬加班時數上限、增加變形工時等建議，行政部門馬上說不加考慮，只怕勞資衝突會越來越嚴重。（陳杉榮）