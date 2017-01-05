自由廣場》羅智強是打蔡還打馬？

◎ 黃秀梨

羅智強表示，二○○八年，當馬英九推動油電價格合理化時，蔡英文第一時間就跳出來痛批，但現在，身為行政院長的林全，公開喊「漲價是必然」，「是想創造『物價不斷上漲的恐慌性預期心理』，想引發『全面性的通貨膨脹』嗎？」

林全院長的說法或許有討論的空間，但羅智強拿當年的油電雙漲來對比現在的一例一休，實在是不恰當。因為油電雙漲對於台灣人民的衝擊已是全民共識，包括馬英九接受《亞洲週刊》專訪時都承認，政府油電宣布漲價的方式與時機都有檢討空間，政府不應再犯這樣的錯誤；朱立倫前年十月廿八日接受廣播節目專訪也指出，從來沒有講說不能漲水電，但認為漲價應該要在合理的時機，重批馬英九當時油電雙漲政策沒有考慮時機；另外蔡正元則說馬英九甫上任就宣布油電雙漲，台灣歷經美國次貸以及金融海嘯爆發，經濟環境已全面緊縮，不可以再推動緊縮政策，他形容當時推動油電雙漲的時機，就像「人民已經頭痛腹瀉，不給止痛藥，反下清腸劑！」

反觀台灣經濟情況，二○一五年國民黨執政時，台灣外銷訂單連九個月衰退，全年減少了四．四％；二○一六年民進黨執政後，在全民共同打拚之下，根據二○一六年十一月統計數據，連續四個月外銷訂單數據呈現增長。而且一例一休立法過程雖有一些爭議，短期對企業主也有些許衝擊，然而的確帶給勞工一些福利，也能促進就業機會，兩者豈能相提並論。（作者為退休高中教師，彰化縣民）