自由廣場》同婚爭議 只剩公投能解

◎ 蔡美珠

年終記者會上，蔡總統提到，二○一七年，新政府要做的第四件事情，就是嚴肅面對分歧性的議題。所謂分歧性的問題，包括同婚議題，蔡總統說，這項議題在前階段是衝突期，現在已經走入對話期，相關問題處理會測試台灣社會成熟度，她認為以台灣整體社會成熟度，應該可以有很理性與充分處理機會。

我認為蔡總統好像太樂觀了一些。根據台灣民意基金會去年十一月二十八日發表之全國性民調，關於「同性婚姻合法化」爭議，研究結果顯示，四十六．三％贊成，四十五．四％反對。上週公布的第二次民調結果，在「是否贊成同性婚姻民法化？」的問題上，只有卅七．八％的受訪者贊成，但已有高達五十六％的民眾反對。另外，在成立專法的問題，民調顯示有四十四％民眾贊成，反對的則有四十三．九％，幾乎打平。似乎雙方經過一個月的動員，好像是反對的人增加了，贊成的減少了。其實不是，因為贊成同婚跟贊成同婚民法化並非等號，反對修民法的人一直就是這麼多。除了民調之外，正反雙方也都承認完全沒有可能達成共識的一天，因為這是價值觀不同的問題。

因此如果立法院強行修正民法，最後只有走到公投一途，其結果不僅社會撕裂而民進黨也將受到重創。而支持同婚的人也一直強調另訂專法是歧視的情況之下，建議蔡總統不要讓人民繼續在這議題上造成分裂，乾脆來次全國性公投，願賭服輸，輸的一方繼續努力爭取認同，否則再多的辯論與溝通也只是浪費行政資源而已。（作者為家庭主婦，新北市民）