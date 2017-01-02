自由廣場》缺的是白玫瑰

◎ 陳中寧

納粹形象吸引人是一項事實。整齊合身的制服、壯盛威武的軍容，確實相當具有吸引力。希特勒本人甚至也利用過這一點，將前述景象拍成電影《意志的勝利》，成為政治宣傳的經典。因此，學生會想要模仿其形象自有其理由。只是，雖然一開始的用意可能帶有諷刺，但從表現結果來看，對外表的模仿似乎遠大於諷刺的內涵。

然而在同樣的時空下還有另一段歷史。當時曾出現一群反抗納粹的學生，後世稱之為「白玫瑰運動」。為什麼會反抗？或許是因為他們對所處的世界充滿疑惑。他們看到無辜者被帶走之後再也沒有回來；他們聽到兒童被卡車送到毒氣室。這群學生知道事實，他們也明白，周遭的大人都知道屠殺正在發生的事實。於是在傳單裡面寫到：「為什麼德國人眼見那些駭人的犯罪行為時，竟是如此的漠不關心。」這群年輕人企圖用傳單去挑戰納粹政權。當然他們沒有打倒希特勒，其中好幾人被判處死刑，為了喚醒德國人的良知而犧牲。

漠不關心會成為暴虐的助力。所以扮演納粹不能只是一場cosplay。而是要能展現出反思的意義與價值。至少，在隊伍中，若不是只有納粹，而是多了這些撒傳單的白玫瑰，相信給外界的觀感就會大為不同。更何況，只有傳單的學生們看來弱小，但對我而言，卻是遠比納粹軍隊更熱血跟帥氣。

（作者為國會助理，台北市民）