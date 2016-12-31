自由廣場》堂堂正正台灣人

◎ 張月環

日本政府對台機構正名「日本台灣交流協會」，這是理所當然的事，但要跨過這一步，卻花了四十多年。日本感受到時代在變，台灣呢？對台灣的認同，在國外比在自己的家鄉感受深刻。

一九八七年筆者在日本留學時，他們問我哪裡人，我回答：「中國人」。後來知道我是從台灣來的，便說「你是台灣人啊，那裡是中國人？」這時我才知道，原來自己是可以稱呼為台灣人的。那時的教育，是教我們要做一個堂堂正正的中國人。在國外才發覺，自己被洗腦得很厲害，但是也更加瞭解台灣的國際立場。記得當時每年要換登錄證明，我都一直要求日本辦事員，把國籍中國的旁邊，括弧一下台灣，他們都不甩。不知怎麼的，國籍寫著中國兩字的登錄證明，感覺怪怪的，竟很懷念起台灣。

中國也很「愛」台灣，但是他們看見學校的文化祭，台灣留學生標榜著賣「台灣米粉」的海報，竟也要干涉去除台灣兩字，真是莫名其妙。

維持現狀能維持多久？時代在改變，國家強便能說維持現狀，國家弱能維持現狀嗎？自己的國家自己救，自己的名字自己改；別人強加於自己身上的，除令人不悅外，自己也應有所覺悟，畢竟自己的認同很重要。

（作者為國立屏東大學副教授）