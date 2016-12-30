社論》以台灣之名 走向世界

日本「公益財團法人交流協會」元旦起，將在名稱加入「日本台灣」四個字，使日本派駐台灣的這一官方機構，因加了主詞而一目了然，名實相副。我們除了歡迎日本這一務實友好的舉動，也要求我國政府改正派駐日本機構的名稱，並全面檢討為駐外機構正名；且奉勸對此事「強烈不滿」的中國政府認清事實，不要無理取鬧。

這是繼英國在台灣正式機構更名之後，另一實事求是的外交友善之舉。去年五月，「英國貿易文化辦事處」改名「英國在台辦事處」，主管官銜也調整為代表（Representative），深獲台灣人民讚賞。值得強調，日本這次把駐我國的官方機構正名，一如一年半前的英國，都出自當事國主動。箇中道理很簡單，不論台日、台英，雙邊關係都密切友好，其駐台灣正式機構的原有名稱，未充分表達業務內容，公眾也不瞭解名稱所代表的意涵，甚至誤以為是民間商務文化機構；名不正、言不順，正名因此順理成章、回歸事實。

以英、日兩國為範，其他國家常駐我國的機構，也理應朝這一方向推動。各國派駐台灣機構，除了邦交國的使領館，其他雖以半官方及民間機構形式運作，實質上也常具使領館功能，提供簽證或護照發換等服務，派駐人員均屬外交官或政府授權人員，但其名稱迥異，種類繁多，有待正名。

在約七十個有官方機構常駐我國的國家，除了正式使領館之外，其本國名稱不一。有的冠上國名（德國在台協會），有的以其首都為名（馬尼拉經濟文化辦事處），還有的兩者都省略，「交流協會」即此之屬。在稱呼我國方面，有的明示台灣（美國在台協會），更多以台北為名（駐台北韓國代表部）。它們的功能，從代表處、辦事處、協會、中心，各有不同。至於其屬性，經濟、貿易、投資、商務、金融、文化、觀光、友誼等，不一而足。

中國無所不用其極的打壓，固為各國常駐我國正式機構名稱多元失真的主因，過去政府受「漢賊不兩立」的大中國意識形態框限，也難辭其咎。以「交流協會」為例，四十四年前兩國斷交，日方擬以「日台交流協會」為名，因當時政府堅持「日華交流協會」，卒以現名定案。這一以「中華」為名、不用「台灣」的偏執，不切實際且誤國，以致多年來我國國名江河日下，在國際場合常淪為Chinese Taipei。國內不少政媒很阿Ｑ地把它譯成「中華台北」，英文原意卻是「中（國）屬台北」，這一敵視台灣的心態，讓我國常被以城市取代國家名號，在國際社會很不堪。今年里約奧運，我國選手不能以正式國號或台灣名義參賽，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）看不下去，直言「中華台北」根本是不存在的國家，就是一例。

在台灣認同蔚成廣大民意主流之後，不合理且不現實的情況不能持續，特別是即將就任美國總統的川普與我國蔡英文總統通電話，並以台灣總統相稱，以台灣為名，走向世界，顯係主流民意所要求。台灣智庫本週民調顯示，六十六．七％民眾支持我國駐外機構改以台灣為名；這一顯著民意，同樣展現於國會，立法院外交及國防委員會本週通過提案，外交上盡量用台灣，以掙脫「兩岸同屬一中」陷阱。

台灣對外正名既為民意主流，外交部責無旁貸，就須付諸實際行動。這次「交流協會」易名，出自日本官方主動，彰顯安倍政府對我國的友善；我國駐日本的「亞東關係協會」及「台北駐日經濟文化代表處」，名稱遭譏為「不倫不類」，改名本質上又屬「台灣的事」，應即盡速正名，冠上台灣。同樣地，我國對美國的正式機構，仍以「北美」、「台北」為名，川普新政也是我國正名為「台灣駐美國代表處」的適當時機。

在追求台灣國家正常化之路，要國際社會以台灣為名，稱呼我國，必先從我們自稱台灣開始。如果台灣運動員參與國際賽事，我們捨台灣不用，為「中華隊」加油，如何期待國際間以台灣相稱？三年多之後的東京奧運，許多日本友人正熱烈串聯，為台灣正名。以台灣為名，走向世界，除了國際友人相挺，最根本的在我們自己正名，特別是蔡英文政府的努力爭取，積極交涉。