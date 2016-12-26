鏗鏘集》川普展現「中國功夫」

川普以不按牌理出牌贏得選戰，當選後也不依老套論外交政策。打破陳規成為他的行為模式，美國政界、學界、輿論界把他的性格形容為「不確定」、「不可預測」。

中國人和台灣的大中國主義者，鄙視他是「生意人」，漫天叫價，就地還錢，只要有利可圖，隨時可變；有人更說台灣不要為「那通電話」高興太早。

其實，這些中國人應該怕的是川普的「中國功夫」：中國帝王和獨裁者，長於權謀，製造「天威難測」，「霸氣」，並靠「民族主義」安內攘外。川普變化莫測，不怕軍備競賽，要「使美國再強大」，正是以中國之道還諸中國之身。

從尼克森、季辛吉「聯中制俄」派得勢以來，美國以雙重標準遷就中國，竟習以為常。中國思想史大師余英時院士一針見血，指責美國自失立場，幾十年「怕得罪中國」、怕中國「生氣」的心病纏身，現在這種毛病已漸消失。

川普接蔡英文總統的電話，嗆中國「竊奪」美國無人潛水器，宣示要大幅增強美國核子武力，誰要搞軍備競賽就試試看，大家拚個輸贏。他不被中國唬住，這就是對付中國潑皮的正道。

他的霸氣符合共和黨傳統：杜勒斯以「戰爭邊緣」策略嚇阻共黨擴張，雷根以「太空戰爭」軍備競賽拖垮蘇聯，美國是贏家。中國仗著人多地大和潑皮文化深遠，長期不守國際規則，經貿巧取豪奪，損害美國利益，美國人已覺醒。

愛膨風的中國人把美國政策軟弱當作美國勢力衰落的象徵，川普異軍突起，倡言「買美國貨，僱美國人」，要求中國遵守國際規則，否則要經濟戰、要軍備競賽，美國準備奉陪，這才是直挑中國的要害！

（作者王景弘，資深新聞工作者）