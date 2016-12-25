自由廣場》高度緊張的經濟關係

◎ 林玉真

川普將任命經濟學者納瓦洛主掌新設的白宮國家貿易委員會，用意在於希望解決或至少改善中美長期以來的經貿齟齬問題。

納瓦洛曾著書立論指出，中美兩國之間是一種高度緊張的經濟關係，而這種關係是建立在一種相互寄生式的經濟互賴之上。簡言之就是過去美國政府與政客沒有量入為出，卻利用巨額預算和低利政策（又稱貨幣寬鬆政策）來討好選民，以致演變成美國在財政、貿易上都出現赤字的嚴重問題。而美國的政策選擇及衍生問題，卻提供中國趁勢崛起的良機。

中國因為手上持有大筆美國公債，便繼續維持與美國之間的巨額貿易順差，進而形成美國長期巨額貿易赤字。只要中國一停止買進新的美國公債，美國的利率跟通貨膨脹馬上就會上升。如果中國想要逼退美國的保護性關稅措施，只要在市場上大量拋售所持有的美國公債，那麼美國的股匯市場便會遭到重創。但是這樣做，中國必須承擔人民幣信譽受創、匯率和流通降低、貿易出口下降等風險。

關於中國對美國進行種種不公平的貿易行為，納瓦洛認為，以行政手段制裁中國是可能的選項之一，但是短期而言，美國自身也會付出相當的經濟代價。納瓦洛指出，除非美國先整頓好自己國內的金融與財政秩序，否則將沒有足夠能力有效地對抗中國。

觀納氏之言，台灣應當深自警惕。連美國這樣的大國，都做好對抗中國必須有所犧牲的思想準備，台灣欲不受中國經濟挾制，哪能不付出代價呢？況且中美兩國均屬台灣的重要貿易出口國，一旦兩國展開貿易戰，台灣怎能不受影響？政府應整飭國內金融、貿易機構，進而健全整體運作體質和改善經營效率，以因應川普上台後，中美貿易戰所帶來的影響。

（作者為高中教師）