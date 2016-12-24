社論》擺脫中國幽靈群組

九二共識冷藏，川蔡通話熱炒，北京大小動作又來了。聖多美普林西比宣布與中華民國斷交。李大維指稱，其中涉及對方二．一億美元的金援要求。蔡英文總統宣示，沒有必要在外交場域進行金錢競逐。至於台灣社會，大多數人無感，因為這個邦交國似有還無，許多人根本不知道它在何方。國共都希望看到的，新政府首次被斷交，形將引起社會恐慌、輿論指責，實際上卻幾乎風平浪靜，遑論地動山搖。看來，斷交骨牌效應，國共原先以為的封喉絕招，現在恐怕邊際效應愈來愈低了。

當然，這並不意味國人對北京的霸凌已經麻痺，而是逐漸看透所謂的「一個中國原則」，展現在你來我往的外交割喉戰，根本是一場早就該落幕的荒謬劇。國民黨長期執政下的、一直到馬英九仍在堅持的所謂「一個中國是指中華民國」，據此要求邦交國承認中華民國是代表中國的合法政府，恐怕連那些邦交國也心知肚明是自欺欺人吧。這也難怪，面對北京與台北，有些國家選擇更容易辨識的具體利益，一中是務虛的，鈔票是務實的。川普，富國領袖尚且如此，何況經濟艱困國家。

馬英九外交休兵，還是被甘比亞斷交；蔡英文維持現狀，仍被聖多美普林西比斷交，其實不必龜笑鱉沒尾。因為，直到此時此刻，民進黨完全執政，那些邦交國的對象依舊是代表中國的中華民國，那些邦交國並不是在承認中華民國只代表台灣的基礎上建立外交關係的。然而，不僅各國政府與人民的實際經驗，連台灣社會也日益辨識清楚，只有中華人民共和國才是中國的合法政府，那些邦交國若要奉行「一個中國原則」，便只能承認北京，別無分號，大家不必如喪考妣。

這又是一例，新政府維持現狀，絕不可維持不定時炸彈，否則外交戰場隨時烽煙四起。新民意不怕斷交潮，是因為新民意認同台灣，認同台灣是二千三百五十萬人組成的國家。在這種情況下，邦交國基於「一個中國原則」，琵琶別抱中華人民共和國，反倒揭露了台灣國家正常化的盲點，不是世界末日的恐怖情境。與此同時，新民意也期待新政府，面對邦交國或非邦交國，皆應傳達「台灣的中華民國」僅只代表台灣的訊息，從自己國家的正常化為起點，尋求國際認知從而承認這個代表台灣的國家。即使中華民國這個「外來」的國名未能正名，這件事也應該是新政府的外交頭號任務。

中華民國被斷交，北京不要太早慶功。北京且先意識到，川普質疑美國政府長期奉行「一個中國政策」，可能是國際政治氣候轉向的第一道鋒面。國民黨執政時國共一中共識，可能導致斷交成為北京的撒手鐧，但當台灣對內對外皆擺明只代表台灣，國際社會也不得不開始面對這個事實，「新現實」終將取代「舊虛幻」，那麼，邦交國縱使告警到歸零的地步，搞不好卻是「台灣只代表台灣」獲得國際承認的起點。屆時，北京不擇手段，浪擲金錢外交，結果竟是促使台灣國家正常化，那不啻是枉費心機，搞不好還加劇了內部矛盾，自討苦吃。

國際氣候在變，主流民意在變，有利於台灣打開新局面，但「台灣總統」也不能翹腳捻鬍鬚。善用機遇，責任更重。現有的邦交國皆具正常國格，台灣尚且不及，不論如何吾人應予以尊重。但就邦交狀態而言，說穿了是「中國代表權之爭」的產物，在國際政治上作用有限。台灣國家正常化之路，最先要突破美日等地緣政治大國，才能在國際場域一呼百應，讓中國霸凌台灣孤掌難鳴。重要的是，「台灣總統」不能光說維持現狀，更需要穩健創新作為，擺脫內外的中國幽靈群組。這不僅是新政府外交突圍之道，尤足以提振主流民意支持力度；由此制高點居高臨下，推動改革，活絡產經，改善民生，才有足夠的電力點亮台灣。