自由廣場》第一游擊手投給我的球

◎ 高碩泰

在美國華府看到本人的棒球啟蒙恩師，已故陳潤波先生高票獲選進入台灣棒球名人堂，實至名歸，感到十分欣慰。

本人從國小初次接觸棒球運動，獲選參加校隊，即被教練恩師指定擔任游擊手守備位置，之後歷經初中、高中、大學、研究所校隊，及公職服務單位棒球、慢速壘球代表隊成員，一向擔任游擊手，幾十年來也一直接受恩師指導，更成為良師益友。

恩師生前享有「台灣第一、亞洲第一游擊手」美譽，本人每次站在同一個守備位置，回想恩師教誨，備感驕傲與懷念。

今年八月底，本人受邀擔任美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊主場比賽的開球貴賓，在數萬名球迷的鼓譟加油聲中，登上投手丘時，恩師過去的指導、打球的點點滴滴，一一湧現，心情雖然激動，但篤定投出快速球，直接進入捕手手套，獲得滿場球迷歡呼，除了現場大聲介紹「台灣大使」外，超大電視畫面及體育台都即時播出。恩師當年的啟發，一路的棒球歲月，讓本人能夠在芬威球場穿著繡上姓名的紅襪隊球衣披掛上陣，為台灣做了一次成功的國民外交。

一九五○、六○年代，恩師在台灣業餘棒壇之成就，早已遠近馳名，但仍不吝於每週一、二天義務擔任小學棒球教練，培育可造之材，針對每個基本動作再三示範，不厭其煩的講解棒球運動觀念與精神，從不疾言厲色。重要比賽前，恩師會在以教室桌椅克難拼成的集訓宿舍，與選手、家長一起過夜，在燈下分享平凡不過、但是雋永的人生道理，勉勵選手在「德、智、體、群」各方面都能均衡發展。當時台灣尚無職業棒球，恩師透過棒球運動灌溉小朋友的人格養成及團隊精神，且嚴格要求兼顧課業，如有退步或荒廢，經過與家長溝通後即退訓。恩師不斷以言教、身教鼓勵小朋友謙遜自持、不屈不撓，充實完全人格，之後他帶領的社會及國家代表隊，協助中華職棒的成立，也都秉持一貫的道理與風範，他對台灣棒壇的貢獻及影響，遠超過球場上的勝負。

恩師入選台灣棒球名人堂，主要肯定恩師的美技超群，但他的典範長存，對本人做人處世具有一輩子的啟發與鼓勵，特此為誌。

（作者為現任駐美代表）