自由廣場》海陸仔250K大行軍 想起以色列

◎ 鄧鴻源

海軍陸戰隊進訓三軍聯訓中心的步兵營，日前完成二五○公里行軍訓練。總統蔡英文臉書也分享這段影片，並發文表示，「沿途有掌聲，是軍人繼續走下去最大的鼓勵。就算沒有掌聲，他們還是一樣走下去。這是我們的海軍陸戰隊。」

「『大行軍』必須要背著二十五公斤的裝備，五天四夜，走過二五○公里。陸戰隊的弟兄姊妹們，用最扎實的訓練，讓我們看見什麼是『不怕苦、不怕難、不怕死』的精神」。

有人認為現代機械化載具甚多，是否需要長途行軍，值得商榷。其實長途行軍是一種意志力的考驗，也可以鍛鍊身體，任何軍種都需要。例如當年德國有「沙漠之狐」的裝甲車司令隆美爾，也常要求部隊長途行軍，目的就是磨練他們的意志力與耐力，所以在法國與北非作戰時，常能迅速包圍敵軍，建立奇功。

筆者認為，我們應效法以色列，規定十八歲高中畢業後，身體合格者，所有男女青年均須當兵，藉以培養他們良好的生活習慣與保國衛民的責任。否則現代許多大學生之生活習慣與學習精神太差，上課不是玩手機，就是睡覺、吃東西或聊天，把教室當電影院，也普遍缺乏人生目標。

以色列軍隊可說是培養國家觀念、團隊精神與創新發明的大學，他們在軍中服役兩年，學到很多東西，如戰鬥訓練、互助合作、為同袍的生死負責，扛起了責任，也扛起了國家，更培養未來創業的本錢。他們認為只有當兵後才算大人，也比較能清楚自己未來要走的方向。

反觀我們年輕人，高中畢業後，大多能進大學，然而在大學中，有多少人認真讀書？知道自己未來想做甚麼？還不是「媽寶」居多？這樣的年輕人能成為國家未來的棟樑嗎？

我們的處境與以色列差不多，他們全民皆兵的觀念，值得我們看齊。如今看了陸戰隊的行軍，更讓我有感而發：台灣與其實施募兵制，不如實施徵兵制，對國家與年輕人都好。（作者現任大學教授，新北市民）