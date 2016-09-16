社論》真正有病的不是台灣社會

中秋前夕，一場掛著「大陸台商中秋座談聯誼」招牌的活動，實際演出卻淪為若干業者扮起「九二共識」說客，不但把現今台海兩岸官方互動僵局歸咎我方，宣稱「解鈴還須繫鈴人」，還出言不遜，指台灣社會不能講「九二共識」，「台灣社會真的是有病！」

只要稍有常識的台灣人，都可以看出，這種台商之言差矣，不但不符事實，不合邏輯，還十足暴露其利慾薰心、見利忘義的心態；真正有病的，絕對不是台灣社會。

中國強要台灣接受「九二共識」，世人皆知。從台灣大選之前以「地動山搖」出言恐嚇，到選後企圖把「那四個字」塞進總統就職演講稿，由於屢試不果，圖謀未遂，它惱羞成怒，冷淡處理官方往來，且後續施壓手段不斷。於是，阻撓台灣參與國際民航組織大會等外交打壓之外，它還從限制觀光客前來等經濟層面下手，本週相繼出現的觀光業者走上街頭、台商秋節活動放砲，背後都有濃厚的中國因素作祟。

中國的陽謀極為清楚，要讓台灣社會承受壓力而有感，逼迫蔡英文政府接受「九二共識」。然而，「那四個字」假的真不了，中國繼續以此相逼，只有自作自受，自絕於台灣人民，必以失敗收場。

台灣人民不接受「那四個字」，最根本的原因在其虛假。台灣與中國一九九二年「曾會談」，時任海基會董事長辜振甫否認雙方「有共識」，本週來台灣的美國在台協會理事主席薄瑞光為此旁證，連國民黨人蘇起都承認自己是「那四個字」的發明人。國共兩黨要聯手框制台灣，拿沒有事實做基礎的杜撰名詞唬弄，簡直沒出息到了極點；要以此自欺是兩個中國黨的事，台灣人民可不吃這一套。

「九二共識」沒市場，還在其形同自己的國家被併入「一中」，台灣認同已達八成的民意絕難接受。國民黨一直以「一中各表」行騙台灣多年，但「馬習會」中馬英九「中華民國」不敢宣之於口，自揭「一中各表」騙術，遂連同「九二共識」一併在總統大選遭台灣人民唾棄。

事情真相與本質因此既簡單而明白。台海兩岸現今僵局，始作俑者是強迫推銷「那四個字」不成，再把它當做雙邊互動「通關密語」，甚至以此為唯一標準、無限上綱的中國，而非與鄰為善、民意最大的台灣。雙邊往來要恢復平等正常，從而取決於片面強設關卡、擅自置障的中國。其國台辦前天宣稱，「九二共識」不能繞道，解鈴還須繫鈴人，這是十足的作賊喊捉賊，既與台灣民意站在對立面，也顯露中國政府專制霸道本質。國民黨、部分媒體及中國台商選擇與其沆瀣一氣，長期大肆推銷，台灣社會從不存在不能談「那四個字」的問題；自己別有用心還把台灣人盡當白痴，這樣的政媒、這樣的商人，自絕於台灣社會，既壞又笨，令人搖頭。

其實，為中國當說客，回台灣施壓政府接受「那四個字」的台商，最沒有資格在雙邊關係講東講西。回顧近二十年來的雙邊經貿往來，多少生意人不顧「戒急用忍」勸阻，無視法令規定，偷跑大膽西進，且以「民生主義統一中國」夸夸其談。如今，在助長中國經濟崛起之後，不論因「騰籠換鳥」、產業轉型或經濟下行而處境維艱，台商地位今不如昔，理應責任自負。此時不知自我檢點，反當起中國代言人，這是在消耗台灣人民僅存的尊重。這就與做中國生意的觀光業者一般，當初開放之前，有識之士即已警告，觀光客只是中國官方的政經工具；現今既已吃虧在眼前，冤有頭債有主，不前去向中國抗議，卻走上凱達格蘭大道，徒增台灣人民反感。

事實上，台灣人民腦筋清楚，也很善良。在以中國做不到的民主機制直選總統、換新國會之後，現今新政府不但願協助中國台商升級轉型脫困，也另闢新南向，以利業界轉往東協、南亞、紐澳佈局。中國台商除了自助人助，回投資地之後更應敦促中國政府，善待台灣，不要總心存吃掉台灣，在國際間以大欺小。其能如此，中國台商必能在台灣社會贏得尊敬。