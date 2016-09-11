自由廣場》912該找馬英九才對吧

◎ 洪世才

十六年前，我曾長期駐北京採訪旅遊新聞，我知道中國的出境遊，自始就是北京政府的政治談判利器。現在，北京要求有九二共識才不縮減來台陸客，擺明了是要台灣無條件投降，部分旅遊界要上街抗議台灣政府，挑明了不管台灣人怎麼想，就是要逼台灣投降，像話嗎？

自從開放陸客來台，對北京政府利用陸客逼迫澳洲、日本等許多先期開放陸客的國家，在政治上讓步。已有警覺的人一再呼籲台灣旅遊界要謹慎以對，不可盲目建旅館、擴充遊覽車隊，也提醒接團社要有一致對外的團隊精神，否則會被北京政府的旅遊一條龍榨乾。可是，十二日要上街的，又有哪個旅遊工作者聽進去？或者心存僥倖呢？

現在要上街抗議台灣政府，到底是哪條筋不對了？自己的商業經營管控沒有做好，出問題了，不顧台灣大部分人的利益，只顧自己要上街遊行抗議，台灣怎麼會有人走到是非不分，這麼的自私自利啊？

台灣人若還沒有失去理性，十二日上街抗議政府的合理推測，應該是馬政府時代的樂觀開放，讓台灣旅遊界失去戒心，而政府是延續性的，所以有理由上街抗議政府失職。如果是這樣，上街別忘了去問問馬前總統，要怎麼還他們一個公道。

（作者為大學兼任講師）

◎ 蕭嘉弘

儘管統媒大標題炒作，九一二觀光業要上街，觀光局資料指出，觀光產值比去年同期「增加」了兩百億，來了六二八萬人次；其中，韓日星馬東南亞都大幅成長，對於接待這些國家旅客的旅遊業者來說，九一二這天反該是他們感謝政府的「感恩大遊行」。

在馬英九政權和中國的聯合操作下，台灣已被「溫水煮青蛙」太久了，如今對岸展露政治操弄的真面目，稍有斷離就喊痛；殊不知，學不會自主應對處理因應，以後會更痛，而且還可能一次全面性禁止中客來台。

對蔡政府來講，手心手背都是肉，錯不在我們，看到蔡政府上台，有觀光業者已賺飽飽，真正「看得到也吃得到」；業者該積極求變轉型，健全應變能力和心態，勿被對岸政治利用，別將雞蛋放同一籃子裡，迎接新而穩定長遠的「錢潮」。

（作者為英語導遊）