自由廣場》何必卑躬屈膝？

◎ 陳雅諄

近幾個月來，觀光相關產業業者紛紛表示因為政治因素，導致中客不來台灣消費，不少業者可能面臨破產的危機，行政院政務委員張景森更在臉書直言，陸客是我們最需要交的朋友。好像如果沒有中國觀光客，台灣經濟就會崩潰；然而，看在多數人眼裡，難道真的是這樣嗎？

兩岸良性交流確實有其必要性，然而把中客的存在價值捧到天上去，似乎太言過其實了！台灣觀光產業的發展並非僅依靠中國遊客，日、韓、歐美等國家亦佔有相當之比例，又中客雖佔一大部分，然產業之發展絕非僅為特定族群而存在，也絕非特定地區遊客不來，產業就會垮掉，如果真的垮掉，那經營方式肯定有問題，因此，需要檢討的不是中客來不來，而是相關產業經營模式及推銷方式應力求多元化、多角化。

觀光業客源過於集中，即應儘早分散風險、控管風險，不應該一味地要求政府於政治上妥協示弱，換取中國觀光客來台。若我政府真因此以政治妥協作為中客來台之代價，此例一開，凡遇兩岸事務不僅矮人一截，更將處處受人掣肘，如此飲鴆止渴之結果，台灣遇到中國，還有發言的權力和能力嗎？這樣的後果肯定非國人所樂見，所以台灣目前應該廣結善緣，多方結交各國的朋友，四海之內皆朋友，何必卑躬屈膝求中客。

（作者現職公務員，法律碩士）