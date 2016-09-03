自由談》新南向換人做做看

據傳新南向辦公室主任黃志芳可能轉任駐新加坡代表，這個人事決定非常明智。明智之處不在黃志芳任新加坡大使適當與否，而是新南向的任務本來就不適合由外交官擔綱。

小英的南向政策之所以冠上「新」字，顯然是要跟李登輝、陳水扁時期的南向政策有所區隔。其實，李扁的南向不僅具有經濟的目的，更期待藉由經濟的連結帶來區域政治的突破，也就是以南向降低中國對台灣經濟與政治的影響。換言之，李扁的南向仍屬國際地緣政治的策略。

但是，今日台灣重新標舉南向政策，強化與東協、印度的連結，最主要的目的係尋求地緣經濟的突破，在美國主導的ＴＰＰ與中國帶頭的ＲＣＥＰ、一帶一路之間既競爭又合作的關係中，找到融入區域經濟的縫隙。東協、印度與中國之間充滿複雜的歷史恩怨情仇，這是台灣可以操作的空間，但要搞到跟中國政治對抗的地步，由於國際現實的侷限，成功機率不高。

若是新南向係為經濟進擊，實質關係重於形式，則委以重任者必須是一位了解全球產業趨勢與區域經濟的經貿人才，而非讓黃志芳這樣的外交官來掛帥。不可否認，李扁時期南向的光芒被西進所掩蓋， 感覺似乎是一次失敗的經濟探險，實際上很多台商卻從當時耕耘至今，建構綿密的政商人脈，成為當地的實力派，更願意暗中幫助台灣，這是台灣新南向的最大利基。

當前南海諸國與中國的主權之爭日趨激化，小英的新南向擁有天時地利人和，卻始終進展有限，此際換新船長上路，或許向南航行會比較順利吧！（蘇多）