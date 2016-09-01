自由廣場》談吳澧培「開礮」

◎ 謝忠穎

在台派圈內備受敬重的吳澧培先生「開礮」，從李大維一路轟到林全，還說林全絕對用不得、絕對要下台，不下台蔡英文沒有明天。我覺得吳先生轟的時機太早了些！

林全，是蔡英文三請四請才答應當行政院長，且就任才短短三個多月，應不足以認定他的能力與政績。何況，蔡英文有點那麼事必躬親的「蔡科長」樣子，全怪林全頭上，說服力不足。

不過，吳澧培確實說出許多綠營支持者的心聲。即便就算小英沒有「把整碗捧給人家」，然而英全政府大量的、過度的啟用藍營政務官，求「無縫接軌」而面面討好，讓人感覺改革的堅持與霸氣不足，甚至為求圓融而過於屈就既得利益者的要脅，讓綠營支持者心焦、氣餒，然後終於變成不滿。

個人看法是，以小英和林全過往合作的默契與交情，我認為這個總統與行政院長的組合，還有進步的空間，還可以期待。何況，民進黨在立法院這一塊，成績相當出色，還有待吳澧培先生給予肯定呢！

（作者任職金融服務業，新北市民）

國民黨的危機變成民進黨的危機

◎ 高泉益

政黨輪替，人民用選票選出民進黨執政，重要的期盼就是轉型正義、司法改革，但是，百日過去了，眼見即將被追究不當黨產的國民黨，好像就要走向亡黨的境地，尤其是在兆豐金案爆發，一般都以為這下逮到具體證據了，國民黨完了。

沒想到，由於林全院長的緩慢作為，激起社會普遍不滿，在前資政吳澧培點名林全下台的震撼彈一拋出，局勢逆轉，現在變成民進黨政府的倒閣危機了。

普通人的發言也許不痛不癢，但頗負聲望與社會公信人物的吳澧培，單刀直入，直指林全不適合擔任閣揆，若不撤換，小英政府將沒有明天。此一發言，可說是非同小可，整個綠營的基盤已產生動搖。原先不滿但仍耐心等待的選民已經被牽動，連帶對小英政府產生反感情緒。

局勢的轉變，若小英不察，不圖力挽狂瀾，原是國民黨的危機就要變成民進黨的危機了！（作者業翻譯，台北市民）

對藍官慈悲 對渴望革新的民眾殘忍

◎ 張世賢

五二○以來，只見深切體察民眾訴求且能完全主導立法部門的綠委，在推動轉型正義、卸除黨國特權的艱鉅工程上，一一樹立了引領全民向前邁進的里程碑；但蔡總統可以完全主導的行政和司法部門，表現卻令人意外失望。

無人不知馬政府留下的爛攤必須迅速清理。不料溫和謹慎的小英，任命性格類似的林全負責其事，目前已呈現惡果。林全認為，把任期未到的國營事業負責人換掉「太不厚道」，但馬政府任用的華航董、總，皆在五二○之前故意不處理空服員的訴求，五二○之後甚至不理會新政府所下的指令，終於引爆空服員趁小英出訪巴拿馬之日突襲罷工的危機，衍生了一堆嚴重的後遺症。僅此一例，即足以說明林全對藍官慈悲，實際上卻是對渴望革新的民眾殘忍！

渴望革新的核心選民，真像急驚風遇到慢郎中，其實已到忍無可忍的地步了。吳澧培的獅子吼，蔡總統能無感嗎？（作者為台灣客社顧問，台灣北社社員）