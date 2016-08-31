完全執政不可輕忽核心選民

執政百日，毀譽皆有，新政府跟歷屆政府差不多，新鮮感結束後就是實境磨合。其實，當家就要有這種心理準備，有則改之，無則加勉，最忌只聽好話，不聽逆耳忠言。蔡英文總統曾言：「做為國家的領導人，我的工作不是輪流討好誰」。至於，從空服員罷工到國道收費員乃至勞工休假等，是否產生「輪流討好」的社會觀感，恐怕得多傾聽民意的心聲，不要步上馬英九以自我感覺取代社會觀感的後塵。

值得注意的是，不論是否有輪流討好誰，但可以確定的是，蔡英文並沒有討好本土選民，也就是民進黨完全執政的基本盤。從世衛大會的中華台北，不推動加入聯合國，歡迎上海統戰部長來統戰，到以依循國際奧會規定回應日本網友發起連署支持以「台灣」名義參加東京奧運，在在顯示新政府就是不討好自己的核心選民。反倒是，年金改革爭議聲中，行政院核定退休軍公教人員年終慰問金發放基準與去年相同，維持馬政府的現狀。

治國，確實不該輪流討好誰，左搖右擺，毫無價值信念。偏偏新政府別出一格，擺明了不討好自己的基本盤，也就是她的選票的大多數。台灣社所指的，蔡英文沒有黨外歷練、社運參與不夠，缺乏歷史與方向感，似乎一語道破盲點。而海外後援會也質疑，用民進黨選舉，卻找國民黨人來執政，堪稱民主奇蹟。這也難怪，新政府的外交、陸委人事，都是國民黨人，連經濟金融都是藍營當道，這樣的「蔡藍族」會如何回應本土選民的期待？會致力維持甚麼現狀？

更何況，認同台灣獨立現狀，反對九二共識，皆屬大勢所趨。然而，時勢造英雄的新政府，反而對此一明顯的主流民意保持距離。選舉時唬弄本土選民，執政時漠視主流民意，不擔心導致基本盤沉默的疏離嗎？總統直選，至今已經二十年，初次完全執政的民進黨，卻輕忽核心選民，真是台灣民主的一大諷刺。「蔡藍族」繼續這樣走下去，討好的對象未必成為新的票源，本土票卻未必全會情義相挺。

二○○八大選，阿扁執政八年狼狽收場，但謝長廷仍獲五四四萬票，這是民進黨保守估計的基本盤了。二○一二大選，馬英九聲勢下滑仍勝選，蔡英文則獲六○九萬票。今年大選，蔡英文以六八九萬票勝選。加減算算，不難發現，蔡英文的支持基礎，核心部分在哪裡，所謂的中間選民，不能高估。再加上，馬英九執政八年民心盡失，蔡英文也僅比上次大選增加八十萬票。可見，蔡英文甚至民進黨的開拓票源能力，接近天花板了。所以，假使輪流討好，唯獨沒有討好本土選民，不啻政治自殺。

執政百日，會吵的就有糖吃，經常上演。蔡英文說，吵不是重點，吵得有沒有道理，政府有沒有在聽才是重點。民進黨首度完全執政，本土選民對國家正常化念茲在茲，有沒有道理？政府有沒有在聽？抗爭的便當費車費也要補償，對原住民道歉道歉再道歉，勞工休假卻朝令夕改不顧企業經營，入聯活動、東京奧運改名也都免談，「蔡藍族」到底在想甚麼？難道忘了阿扁經驗：平時以客觀困難原諒自己，疏於細緻推動國家正常化，於是國際處境依然被動；一旦危機四起又躁進高倡基本教義，加劇內外衝突更無開拓能力。

「蔡藍族」治國陣容，應非六八九萬人當初的期待。如果關鍵職務，非老藍男女不可，造就民進黨完全執政的新民意何苦來哉？完全執政，只談轉型正義，不推動正常國家，豈不是完全執政做半套？今天，馬英九的失敗給了蔡英文完全執政的機會，與此同時，他失信選民而遭無情反撲，一路從七六○萬票跌到六八九萬票，乃至朱立倫三八一萬票的總崩潰，這種嚴格檢驗標準也將延續下去。往負面看，選民無情，冷暖無常，輪流討好未必有用。往正面看，掌握民之所欲，滿足核心選民，方為民主的正道，李登輝經驗就是啟示錄。