自由廣場》不是罰了57億就沒事 談兆豐銀的後續挑戰

◎ 謝金森

兆豐銀行紐約分行的疑似洗錢風暴，在與美國紐約州金融服務署簽署合意書，繳交一．八億美元罰款後就平息了嗎？不是，民進黨政府與兆豐銀行紐約分行的挑戰才剛開始。

在兆豐銀行與美國紐約州金融服務署的合意書中，共列六十二條和解條款。其中前三十六條列出兆豐銀行六大問題：內控缺失、未申報疑似洗錢之可疑款、缺乏風險管控、未切實了解客戶、未依規定將稽核報告送回總行、漠視主管機關之檢查報告。

第三十七條：兆豐銀行需繳一．八億美元罰款。

第三十八條至第六十一條則是解決問題的方案，包括兆豐銀行要做到下列幾點：

立即聘用紐約州金檢局所遴選的獨立顧問和督察員，來糾正兆豐銀行紐約分行遵循法令的缺陷，紐約州金檢局並訂立非常緊湊的時間表，兆豐銀行紐約分行必須在限定時間內完成一連串的法令遵循作業。包括：完成銀行內部遵循審查，提交紐約州金檢局遵循審查報告；提交紐約州金檢局洗錢防制法遵循方案；提交紐約州金檢局即時辨識並報告可疑行動方案；提交紐約州金檢局切實了解客戶並保存客戶完整資料的辦法；提交紐約州金檢局公司治理與管理階層監督辦法；保證完全配合獨立顧問和督察員所執行的工作；提交紐約州金檢局銀行內部人員法規遵循政策與程序。

在全民關切兆豐銀行所引發的政經風暴之際，筆者希望政府更要留意兆豐銀行要如何確實執行合意書中的協議。兆豐銀行目前管理高層有離職的，有被起訴的，人事紊亂、士氣低落，誰能擔當整頓兆豐銀行的重任呢？（作者為退休台美會計師，現任國會助理）