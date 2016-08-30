自由廣場》520後綠營普遍的兩個納悶

◎ 李席舟

二○一六綠營不但贏得總統大選，而且還史上第一次贏得國會過半，照理小英總統應該可以放手點亮台灣，可是執政百日以來民調卻節節下降。

五二○後綠營普遍有兩個納悶：第一，為何林全內閣找一堆藍營的人來當政務官？第二，為何執政百日了，很多國營事業都還是國民黨人在主導？據估算總統可派任的大小職務官位共有兩萬個左右，至今不動，要不然就是仍然調來藍營人士在主導（兆豐金控就是一例）。

林全院長的說法是：馬政府後期留下來的這些官員，其行政歷練都比他好；若任命藍營人士使他們變綠不是很好嗎？

若依其說，既然馬後期留下來的官員行政歷練都比他好，那何必政黨輪替？任命藍官就會使其變綠，其然乎？試問當年扁提拔李大維為駐美代表，他有轉綠嗎？

二○○七年台灣駐華府代表處TECRO舉辦「慶祝開國紀念日暨全僑元旦團拜」時，壓軸戲由中時記者表演相聲。相聲內容對台灣執政黨恣意醜化，指桑罵槐影射第一家庭和國務機要費，冷嘲熱諷極盡刻薄之能事，全場偏藍僑胞鼓掌叫好，一場新年晚會變成全僑嘲笑國家元首大會。更可惡的，表演時還故意將台語的「港都夜雨」改唱成「滿江紅」，惡意褻瀆台灣人的鄉土音樂，坐在台下的主人正是時任駐美代表的李大維。

阿扁把外交部外館的用名「華」改成「台」，馬又把它改回去，叫「華」不叫「台」。小英上任後，司長彭滂沱下令改回「台」，部長李大維大怒，下令改回「華」，還把司長調參事。

至於第二個納悶，林全說，人家任期還未到，若沒什麼錯就把他換掉，這樣太不厚道了。天啊！政黨輪替本來就應換人來做，他竟然扯到不厚道、吃相難看。他難道不知上次政黨輪替，馬是怎樣逼迫污辱扁朝官員？二○○八年扁下馬上，四十一天後，時任外貿協會董事長的許志仁馬上被換下台，且立即接受檢調約談，連處長級以上主管全被搜索，經過一番折騰，全部無事。難道許志仁有什麼錯嗎？

小英用民進黨來選舉，卻找國民黨人來執政！民主奇蹟！

（作者為美南小英後援會會長）