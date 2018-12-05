博硯「說」法》公民投票提案審查應交由大法官負責

投票過程過於冗長中選會當然責無旁貸，尤其是反應能力不足，無法卸責，但中選會除了投票過程外，當法律規定成立之後，就已經註定中選會的罵名，問題是，我們的中選會能否承擔如此沉重的責任。

胡博硯／東吳大學法律學系副教授

這次的九合一大選由於十個公投案的緣故，導致投票過程極度冗長，選民投票更花了數倍於以往的時間，憤怒的聲音最後導致中選會主委下台。

其實，投票過程過於冗長中選會當然責無旁貸，尤其是反應能力不足，無法卸責，但中選會除了投票過程外，當法律規定成立之後，就已經註定中選會的罵名，問題是，我們的中選會能否承擔如此沉重的責任。

事實上，中選會被法制化只有十年的時間，在此之前這個機關或是組織的地位是很曖昧的，因為當時並沒有組織法的規定，唯一的法源依據出現在《公職人員選舉罷免法》，人員也由其他機關兼任。現在的《中央選舉委員會組織法》規定，雖然各級選委會都歸中選會領導，但只有中選委會是一配有專任人員的機關組織，各級選委員都由地方政府人員兼任。

的確，是否需為選舉設立一個部會是可以討論的議題，目前一個中立化的選務機關在很多國家都是常態，但是中選會法制化後，這個機關被設定為獨立行政機關。獨立行政機關依據法律規定，乃是出脫行政權的管理的合議制機關，而這樣的機關因為要獨立做成決定，所以成員必須要有身分上的保障，例如任期制。但是，如果我們細看《中選會組織法》的規定，目前僅有中選會的主委及副主委為專任，其他的委員均為兼任，即便有任期制，但這樣的規定顯然不同於其他獨立機關。如此一來，這個機關委員就有如來打醬油的，與其他政府的所設置的專家學者委員會又有什麼差別呢？

投票過程過於冗長中選會當然責無旁貸，尤其是反應能力不足，無法卸責，但中選會除了投票過程外，當法律規定成立之後，就已經註定中選會的罵名。（本報資料照）

所以在身分保障上，中選會顯然有問題。這樣一個詭異的組織型態，是這次的公投票亂象的原因之一。很都人說，這10案公投，很多案都不具投票的意義，最後變成大型的民意調查；再者，部分公投案內容更有違憲的疑義，這其中的問題，回到當初修法時把公民投票審議委員會廢掉，由中選會來審查時就已種下惡因。中選會是否可以針對公投內容進行審查？即便可以，審查結果是否能被社會信賴？在這次公投審查階段，中選會不管開聽證會，或者是針對主文進行修改，每每引發話題並造成提案人抗爭與質疑，最後，中選會在審查上顯然選擇了棄守。

會放棄針對案件的審查，有一部分是因為中選會的一舉一動必須由該機關自行承擔政治壓力，這是做為獨立機關的最大難題－沒有上級機關就會發生。但這個充滿兼任委員的機關組織，所做成的決定其中立性是會被質疑的。當然並不是因此就該增加人員或者是增加委員人數，或許該考慮的是讓大法官承擔提案審查的角色，這樣的作法與德國或是瑞士的邦級公民投票的制度設計是相似的，而中選會就專心處理選舉技術上的問題，這樣才能把問題簡化。

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