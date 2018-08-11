自由開講》點名民進黨要員參與救國團事務，只是模糊焦點伎倆！

方立言

不當黨產處理委員會認定救國團是國民黨附隨組織，救國團成立至今資產56.1億元全面凍結，此舉不只救國團強烈反彈，更有親中媒體以「民進黨要員積極參與救國團事務」，企圖為救國團解脫，氣壯卻理不直，只是模糊焦點的技倆罷了。

該媒體一一點名，包括多位立委、黨產會副主委兼發言人施錦芳在內，大批民進黨要人曾經或目前仍然擔任救國團義務幹部或義工，「形同民進黨人為民進黨眼中的國民黨附隨組織工作的詭異現象」。姑且不論該媒體過去曾有替國民黨脫產紀錄，以及後來轉手由紅色資本家經營的特定政治立場，光就其硬把民進黨人士扯進來，試圖為救國團解脫，根本邏輯不通。

首先，救國團是否為KMT附隨組織，與它目前聘任的團務顧問、榮譽主委、指導委員是否純藍營無關；就像一個人就算認好幾個乾爹，也無法改變生父只有一位的事實。若回溯追查一下，救國團刻意聘任非藍、甚至綠營的公職人員擔任榮譽職，開始於2000年首度政黨輪替之後，其原因不言可喻。

救國團在1952年成立，到1989年1月依《非常時期人民團體組織法》，登記為「教育性、服務性與公益性之社團法人」。（本報資料照）

另外，救國團在1952年成立，到1989年1月依《非常時期人民團體組織法》，登記為「教育性、服務性與公益性之社團法人」。目前救國團名下的資產是否純屬人民團體的私產，也與它在何時期登記其名下無必然關聯，要視它係經由何種途徑取得而定。就像一個上班族成年之後的置產，如果是從薪水積蓄加上貸款買來的，當然是他賺得的資產；但是如果是拿老爸留下的黃金珠寶換來的，恐怕就很難義正詞嚴地主張那是他自己賺來的！就像許多企業家第二代、第三代靠著父祖餘蔭，雖然創立了新公司，聘用新的經營團隊，但能說他是白手起家嗎？

過去救國團包山包海，現在各政黨要員年輕時參加過救國團活動或住過其經營的旅社者，不計其數，但一碼歸一碼，總不成連過去曾參加過救國團活動者也牽扯進來吧！

所以救國團是否為國民黨附隨組織，要看他過去與國民黨的關係，以及資產運用與取得的過程等證據而論，若是硬將民進黨人士擔任義務幹部扯進來，不只無濟於事，反而更說明民進黨並非敵視救國團，而是就事論事。

（作者曾任媒體記者）

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