藍色電影夢》敢夢者：陳昌源最後一擊

硬要說台灣世界盃足球賽沒缺席，其實很阿Q，然而，就算是在會外賽就先被淘汰了，就算名次在百名之外，喜歡足球，愛踢足球，勇敢築夢與逐夢，何錯之有？《敢夢者：最後一擊陳昌源》並非一般運動紀錄片，其實是一部生命紀錄片。

藍祖蔚

世人瘋足球，台灣卻冷得可以。世界盃舉行廿屆以來，台灣隊不管是列名大洋洲區亞洲區，最多打到了資格賽第二輪就出局了，戰績不佳，球星寥落，都是民眾冷眼相待的原因，偏偏在此時卻有一群熱血傻子完成了足球紀錄片《敢夢者：最後一擊陳昌源》。

原因之一，台灣球壇曾經有過一顆球星陳昌源（夏維耶），這位台法混血球員，披上台灣隊戰袍征戰過九場比賽，踢進三球，帶來了稀少卻珍貴的勝利。

原因之二，陳昌源效應曾讓一萬五千位球迷擁進球場，見證他罰十二碼，踢贏馬來西亞隊。

原因之三，台灣足球隊的世界排名，已從四年前幾近墊底的一百八十名上下，躍升到一二一名。雖然距離前段班還有百名之遙，卻已進步了快六十名。

體育賽事很現實，勝利不可少，英雄不能缺，紅葉少棒一戰成名，金龍少棒小廟稱王，林書豪的一季風光，王建民的四年先發，戰役不論大小，戰功都是必要的結果，足球場上卻很難找到類似的輝煌。

陳昌源退役前的最後一戰選擇代表台灣出賽，必須打止痛針才能一拐一拐上陣，在醫務室裡高喊著「我不想失去我的腳」的他，最後時刻兩次助功，幫助當時排名一五一的台灣隊打敗了排名一二四的分組冠軍巴林。這場小勝利，登不上國際新聞版面，就這樣要擴大成一部紀錄片，也太阿Q了，《敢夢者》需要戰功，卻不耽溺或放大戰功，就不再是關門自爽的阿Q了。

比利時出生的陳昌源，父親是台灣人、母親是法國人，打過比利時的青年國家隊，更是甲組聯賽的職業球員，替排名殿後的台灣隊跨刀，不會增加他的戰功，卻可能拖垮他的紀錄，不會說台灣話，只能靠英語溝通的陳昌源，只在幼年時期到爺爺的台灣故鄉生活過一陣子，只清楚記得奶奶的餐桌上總是滿桌佳餚的他，為何願意這樣為台灣付出？正是製片林凡舜帶領一群初生之犢，一頭栽進冷門球種拍攝紀錄片的初衷。

《敢夢者》很多場面拍得很像廣告片，進球的熱血場面卻遠不如愛爾達的世足賽宣傳片，五分之四談人，其餘才是火球場景，這種比例原則，說明了《敢夢者》選擇從球星的日常切入，只輕觸戰役，卻側重戰事前後的「人」味，讓你看見了一位台灣孩子如何在歐洲闖盪，又如何想替故鄉做一點事，他遇到的艱難與實踐，就兼具了「敢」與「夢」的雙重元素。

編按：《敢夢者：最後一擊陳昌源》還在募資尋找院線映演

本文經授權轉載自藍色電影夢 敢夢者：陳昌源最後一擊