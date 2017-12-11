法律白話文》到底是誰在促進人權？──國際人權公約所面對的現實和挑戰

無論如何，在未來的人權工作上，我們至少可以慶幸台灣即便還沒達到更高程度的民主和自由，但跟世界上許許多多的國家相比，目前體制的狀態至少已經允許我們走上街頭，或者在網路上靠鍵盤進行人權議題的倡議。

◎顏聚享

現代人權的法制化可以說是伴隨著二戰之後聯合國秩序的建立而生，在至今70年間迅速發展，雖然不能樂觀的說這套價值已經成為普世而具有拘束力的規範，但它確實透過國家間建立的各個機構和程序，透過解釋把對大眾而言相當抽象的人權規則具體化、建立監督各國的機制，並且一步一步用不同的措施去促進各國遵循人權規則。

人權的面向相當廣，從公民政治權利、少數族群與原住民族的權利、兒童權利、經濟社會與文化權利、提升性別平等、提升身障者的權利，到反歧視、反酷刑和反種族滅絕等規範。在各個面向，通常有各自專責的機構、程序和具體的規範，讓有意願提升各面向人權實踐的國家有個平台能活動。

不過坦白而言，實際上的發展可能仍相當有限，一方面多數的人權規範沒牙齒，另一方面顯著的進展似乎限於特定國家中。而台灣這樣不被認為是國家的政治實體，由於難以登門進入多邊人權規範機制裡，某種程度上也削弱了人權規範所要求的普世性，讓人質疑這套規範的地位。

CC: Flickr/armydre2008

基於研究工具、研究標準和各個規範的差異，許多學者對於各個人權領域裡各國到底遵循到什麼程度，得出頗為分歧的結果。同樣是實證統計研究，有的發現特定公約確實有效提升了那個領域裡各國的人權標準，但由於實證研究的限制，在於難以處理沒辦法量化的人權標準、也難消除其他變因對於統計分析的影響，就會產生一些問題。

有的國家因而只針對可量化的面向去加強，除了容易呈現進步的面貌之外，也不用砸預算和資源去處理那些亟待提升，但難以被數字量化的人權問題。也因此有人對於透過統計進行的實證研究提出質疑，甚至認為只聚焦在「各國到底有沒有遵守」來理解國際人權規範的進展，甚至可能過度扁平化、簡化了現實世界理政治關係的複雜面貌。

同樣是實證上的統計研究，也有學者發現遵循人權規範程度最高的，仍限於民主自由指標比較好的國家。而在專制極權國家，它們要嘛是批准了不遵守，要嘛就是沒有太多的意願加入。除非能得到更具體的外部鼓勵或獎賞，對極權國家而言，提升國內的人權標準，等於是放鬆了對內的社會控制，等於是削弱手上現有的權力，也因此相當保留。

國家為什麼遵循人權法？

至於到底國家為什麼要遵守看起來對統治者而言沒什麼「好處」的人權規範，解釋也相當多，從主觀到客觀因素不一而足。有人認為就是前面提到的利害計算，讓國家做出要不要遵守規範的判斷。不過這種寬廣的觀點，可能連「因為我批准某人權公約好棒棒能拿到星星貼紙」這樣的聲譽，也被認為是一種策略性利益。

另外，有人認為國家守法或不守法，端視客觀上國家的能力範圍，像是沒有足夠的資源去修改內國規範並執行，許多國家甚至根本沒辦法把規範推到全國各地。在這種情形，你就算用各種強制或制裁的手段，或者好話說盡，其實也沒有太大的幫助，能做的就是把資源投注在能力貧弱的國家。

也有人認為國家跟人一樣，會守法是因為意識到規範具有合法性、而且規範和程序對於各國而言都很公平，也因此去改變行為。這就像是你不必然只是因為怕吃罰單而遵守多數的交通規則，而是你多數的時候已經把交通規則當作是一套行車的規範了。

更進一步，有人認為要讓國家願意做出改變，需要它們發自內心的相信這些規則很重要。但也有人認為，國家就跟個人一樣，我們面對同儕和社會壓力，即便情感上、主觀上不認為某個規則很重要，也基於適應文化規範的理由，主動讓自己的行為看起來跟大家一樣，避免被其他的國際成員當作是異類。

各家對於國家為什麼遵守人權規範的觀點不同，而更貼近現實的情形，就是以上各個主張或多或少都存在現實世界裡。人權議題面向太廣，涉及的行為者也多到不行，從政府、NGOs、公司、武裝團體、家庭到個人，都可能是人權規範的遵循者或違反者。只有認識到真實世界的複雜，才有可能把各個議題拆解，去找出背後問題的源頭，還有改善現況、促進遵循的方法。

促進人權的兩個關鍵角色：民主、個人與團體

人們對於國家遵守人權規範到什麼程度、要怎麼促進大家遵守的理解還相當稀薄，不過還是有一些東西則已經被大規模的實證研究確認了，大概就兩三項。

民主國家顯然比較尊重人權法；還有，真正能提升人權的，其實是內國的利益團體和個人。

很現實的是，各個研究也不約而同把推動各國人權實踐標準的力量，歸功於內國的人民和團體。目前各個重要人權公約雖然都有標準化的監督和報告機制，不過有沒有辦法有效執行，就只能仰賴批准國的良心了。在這前提下，公約所能夠提供的，是給各國公民在推動人權實踐上的策略和論述材料。

這兩個面向顯然是相互連結的，提升人權得靠人民，而人民推動的社會運動，也得要這個國家夠自由、夠民主，才可能發揮足夠的效用。說穿了，沒幾個威權國家會讓人民上街頭、會乖乖聽人民的訴求，把自己手上現有的權力鬆綁，讓人民過更自由而有尊嚴的生活。

就只有這樣了嗎？再補充一些小小正面能量好了。

關於批准了人權公約，跟批准後的國家實踐是否有正相關，在《反酷刑公約》和《公民政治權利公約》中可以找到一些蛛絲馬跡。學者發現在轉型中的國家，批准了這兩個公約，可以顯著降低酷刑的使用，並提升公平審判和宗教自由的機率。這恐怕是目前為數不多，已經透過統計分析確認的幾個例子。

（小插曲：台灣政府官員面對公約審查委員為何不批准《反酷刑公約》的提問，答曰：台灣沒有酷刑。委員聞之表示：我們審到現在，還沒有國家敢說它們零酷刑，算你敢講。）

人權在台灣何處去

如果把上面這些發現套用在台灣上，我們大概可以有一些結論：

首先，台灣相較於世界上多數狀況不太好的國家，我們沒有太多執行能力的問題。目前的政府體制不是聯邦制、也不是英美法系統這兩個批准後續執行成本較高的類別，而台灣內部目前也沒有武裝團體割據，因而造成行政真空的情況。更重要的是，台灣整體經濟狀態跟各國比起來，顯然也沒有窮到甚麼都做不了的地步。

也就是說，就眾多研究歸因來看，我們的問題就是政府有沒有進步的意願了。

回頭看近期的政治新聞，是不是一點都不意外呢？從過去不同政黨執政期間批准的幾個人權公約至今，台灣也已經發表了數次的政府報告，也舉辦了國際審查，但從加總起來審查委員給我們的上百項建議來看，政府真的進行檢討並改善、提出成果，而不只是數字和形式上宣達的項目，真的是兩隻手就數得出來。

無論如何，在未來的人權工作上，我們至少可以慶幸台灣即便還沒達到更高程度的民主和自由，但跟世界上許許多多的國家相比，目前體制的狀態至少已經允許我們走上街頭，或者在網路上靠鍵盤進行人權議題的倡議。

而在這種轉型中的民主體制下，盡可能向政府施壓要求批准更多人權公約並國內法化，就國際經驗而言，既能有效拉抬內部的人權表現，同時也能提供更多行動者在論述上，甚至是在相關個案上適用，作為法律依據。

最後，如果你認為自己是人權工作者，也請更驕傲或者無奈地肯定自己的身分：就各方研究看來，提升內部人權環境這件事，除了你們之外，還真的沒有太多人能扮演更有力的角色了。

參考資料

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Hathaway, ‘Do Human Rights Treaties Make a Difference?’ （2002） 111:8 Yale L.J. 1935-2042.

本文經授權轉載自法律白話文 到底是誰在促進人權？──國際人權公約所面對的現實和挑戰