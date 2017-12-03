韋恩的食．農．生活》台灣的那些 「人體農藥檢測器」Seafood們

其實這些所謂能力者都是有跡可循，大多是拿來標榜用，要不是稱讚自己的產品有機、無農藥，要不然就是自己的功力好棒棒，藉以排除、貶低別人，下次再看到這種言論，大家不妨辨別看看。

◎韋恩的食．農．生活

日前有一份報導說小S的小姑開茶行，號稱「認真品嚐大禹嶺（茶葉）的味道，發現有股味道卡在喉嚨，於是她說：這茶應該有放農藥跟化肥。」同時表示「好茶就是沒有農藥的茶」。

因為與茶業界有長期的淵源，對茶也特別喜愛，因此對台灣茶有多一分的了解，所以這種可以人體嚐出或是感應出農藥之說，還真聽多了，除了剛剛那鎖喉之說，還有說喝了有農藥的茶會打嗝的、或是全身冒汗的、或是頭暈的，所在多有。江湖待久了，甚麼奇事都聽過了。

其實不只茶葉，整個農業界這種怪象也很多，還有教授說有農藥的蔬菜吃一口就知道，聞起來有刺鼻味等等，各種招式也很多。怪不得有網友討論，有農藥的菜是一種甘草味（不要輕信啊）。

其實認真研究茶的所謂鎖喉，其可能的因素很多啦，跟茶的製造工法，比如說萎凋、乾燥有很大的關係，甚至焙火過頭都有可能。就像咖啡如果羊皮去的不完整、烘焙過重、或是烘焙排風不良，喝起來的咖啡也會在喉嚨產生癢癢或異物感，這道理與茶的鎖喉很像。

總之茶或蔬菜水果說，可以用人的力量聞出或嚐出農藥，我是難以相信的，農藥種類幾百種，大多數是無色無味的，殘留量又是ppm乃至於ppb等級的，如果真的都可以嚐（感應）出來，那不如請他們去食藥署擔任稽查員，SGS那些質譜儀都可以省了，真是可喜可賀。

其實這些所謂能力者我看都有跡可循，大多是拿來標榜用，要不是稱讚我的產品有機、無農藥，要不然就是我的功力好棒棒，藉以排除、貶低別人，下次再看到這種言論，大家不妨辨別看看。有時真想邀請這些seafood們來盲測一下，證明他們的神力。如果真的分辨不出來，其實我們也不會笑他們，因為這本來就人之常情，只是如果是利用一般消費者對農藥的不解，然後去販賣恐懼，汙名化別人的產品，這樣就很不好了。

資訊紊亂，對渾水摸魚者有利，對產業的健康與消費者卻是不利的。

本文經授權轉載自韋恩的食．農．生活 台灣的那些 「人體農藥檢測器」Seafood們